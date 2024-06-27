NASA, SpaceX ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nu dünyaya indirecek araç için sözleşme imzaladı - Son Dakika
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NASA, SpaceX ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nu dünyaya indirecek araç için sözleşme imzaladı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu güvenli şekilde dünyaya indirecek aracı geliştirmesi için SpaceX ile 843 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. NASA, tasarlanacak araç ile uzay istasyonunun dünyada nüfusun yoğun olduğu bölgelere risk oluşturmayacak şekilde okyanusa düşürülmesine karar verdi. Bu araç ayrıca uzay çöplerinin yörüngede dolaşmasını engelleyecek.

27.06.2024 17:17
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) güvenli şekilde dünyaya indirecek aracı geliştirmesi için ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX ile 843 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

NASA, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ISS'nin yörüngeden uzaklaştırılması için SpaceX ile çalışmayı seçtiğini duyurdu. ISS'nin görev süresinin 2030'da sona ermesinin ardından yörünge dışına çıkarılmasını sağlayacak uzay aracının tasarlanması için NASA ile SpaceX arasında 843 milyon dolarlık (yaklaşık 28 milyar lira) anlaşma imzalandığı bildirildi.

NASA, tasarlanacak araç ile uzay istasyonunun dünyada nüfusun yoğun olduğu bölgelere risk oluşturmayacak şekilde okyanusa düşürülmesine karar verdi.

ISS'nin büyük bir kısmı yörüngede onarılabilir olsa da bazı parçalarının aşınma ve yıpranma nedeniyle kısıtlı kullanım ömrü olduğunu aktaran NASA, tasarlanacak bu araç ile yaklaşık 110 metre genişliğindeki uzay çöpünün yörüngede dolaşmasını engellemiş olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu

Uzay istasyonunun inşası, 1984'te önce dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından, sonrasında da bütçesiyle birlikte ABD Kongresi tarafından onaylandı. 1984 ile 1993 arasında tasarlanan istasyonun farklı unsurları ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkeleri tarafından 1980'li yılların sonlarına doğru inşa edilmeye başlandı.

Lego seti gibi her parçası ayrı inşa edilen ISS, karmaşık robotik sistemler ve uzay giysili insanlarca uzayda bir araya getirildi.

1993'te tekrar tasarlanan istasyona Rusya da davet edildi. 15 ülkeden 5 uzay ajansının uluslararası ortaklığında çalışmalarına devam edilen uzay istasyonunun ilk kısımları 1998'de kurulmaya başlandı. Bu dönemde tekrar kullanılabilen uzay araçları da ABD tarafından geliştirildi. İstasyonun ana inşası temelde 1998-2011 yıllarında tamamlandı.

Avrupa, ABD, Rusya, Kanada ve Japonya'nın "müşterek programı" olarak görülen UUİ, NASA'nın yanı sıra Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Kanada Uzay Ajansının (CSA) katkılarıyla oluşturuldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu Programı, uluslararası uçuş ekiplerini, birden fazla fırlatma aracını, küresel olarak dağıtılmış fırlatma ve uçuş operasyonlarını, eğitim, mühendislik ve geliştirme tesislerini, iletişim ağlarını ve uluslararası bilimsel araştırma topluluklarını bir araya getiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NASA, SpaceX ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nu dünyaya indirecek araç için sözleşme imzaladı - Son Dakika

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