8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar! Astronotlar için korkutan tahmin - Son Dakika
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8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar! Astronotlar için korkutan tahmin

8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar! Astronotlar için korkutan tahmin

Boeing mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronotun gelecek yıla kadar uzay istasyonunda tutulup tutulmayacağına henüz karar verilmedi.

14.08.2024 22:48
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NASA, aslında iki hafta için uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda haziran başından beri mahsur bekleyen iki astronotun Dünya'ya dönüşüne ilişkin açıklamada bulundu.

"KARAR BİR KAÇ HAFTA İÇİNDE ALINACAK"

Basın toplantısında konuşan NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticilerinden Ken Bowersox, astronotların dönüşüne ilişkin kesin bir tarih olmadığını duyurdu. Bowersox, uzay istasyonunda kalan Butch Wilmore ve Suni Williams adlı astronotların SpaceX'in 2025 Şubat'ta yapacağı sefere kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tutulup tutulmayacağına ilişkin kararının birkaç hafta içinde alınacağını açıkladı.

Bowersox, ayrıca arızalı Boeing mekiğini Dünya'ya boş olarak dönmesini sağlayıp sağlamama konusunda da henüz karara varılmadığını bildirdi. Karar vermeden önce daha fazla veriyi analiz edeceklerini belirten Bowersox, "Starliner'ı eve getirmek için zamanımız var ve bu zamanı akıllıca kullanmak istiyoruz." dedi.

ASTRONOTLARI KURTARMAK İÇİN SEÇENEKLER DÜŞÜNÜLÜYOR

Starliner mekiğindeki sorunun giderilmesini bekleme seçeneği dışında, SpaceX'in Şubat 2025'teki seferinde 4 astronot yerine iki koltuğun boş gönderilip Wilmore ile Williams'ın bu mekikle geri getirilmesi ihtimalinin de astronotları kurtarmak için düşünülen seçenekler arasında yer alıyor.

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.

Uzay istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Kaynak: AA

Boeing, NASA, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar! Astronotlar için korkutan tahmin - Son Dakika

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