NASA ve Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebatlı uçuş testi görevi başlatmayı hedefliyor - Son Dakika
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NASA ve Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebatlı uçuş testi görevi başlatmayı hedefliyor

NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Boeing'e ait Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı fırlatılışı, Mayıs ayında gerçekleştirilecek. NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Starliner uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen ilk astronotlar olacak.

18.04.2024 10:56  Güncelleme: 11:02
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LOS ANGELES, 18 Nisan (Xinhua) -- NASA ve Boeing, Mayıs ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebatlı bir uçuş testi görevi başlatmayı hedefliyor.

Görev, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Boeing'e ait Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı fırlatılışı olacak.

NASA ekipleri Boeing ile birlikte Pazartesi günü Starliner uzay aracını Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatma alanına taşıdı.

Kalkışın en erken 6 Mayıs'ta Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden yapılması planlanıyor. NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Starliner uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen ilk astronotlar olacak.

NASA'ya göre astronotlar yörüngedeki laboratuvarda yaklaşık bir hafta geçirdikten sonra mürettebat kapsülü, paraşüt ve hava yastığı desteğiyle ABD'nin güneybatısına iniş yapacak.

NASA, görev başarıyla tamamlandıktan sonra uzay istasyonuna mürettebatlı rotasyon görevleri için Starliner ve sistemlerinin ruhsatlandırılmasına yönelik nihai süreci başlatacak.

Kaynak: Xinhua

Boeing, NASA, Uzay, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA ve Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebatlı uçuş testi görevi başlatmayı hedefliyor - Son Dakika

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