Nasıroğlu, Gercüş\'te 5 dönümlük Gençlik Merkezi\'nde sinema salonu olacağını söyledi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş ilçesinde 5 dönümlük alan üzerine yapılacak Gençlik Merkezi Projesini inceledi.

Nasıroğlu, Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak ile Gençlik Merkezi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Proje hakkında yetkililerden bilgi alan Nasıroğlu, merkezde kütüphane, çalışma salonları, sergi ve sinema salonları, konferans salonu ile spor salonlarının yer alacağını belirtti.

Nasıroğlu, merkezin Gercüş'e kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ederek, projenin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.