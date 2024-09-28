Nasrallah'ın Ölümü: İsrail'den Meydan Okuma - Son Dakika
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Nasrallah'ın Ölümü: İsrail'den Meydan Okuma

İsrail General Halevi, Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası meydan okumalarla dolu günlerin beklediğini açıkladı.

28.09.2024 18:46
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından, "meydan okumalarla dolu günlerin" kendilerini beklediğini belirtti.

Halevi, Kuzey Komutanlığındaki durum değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, dün Beyrut'un merkezinde yerin altındaki karargaha düzenlenen saldırıyla Hizbullah lideri ile üst düzey başka yetkilileri öldürdüklerini kaydetti.

Halevi, "Nasrallah, İsrailli sivilleri keyfi bir şekilde öldürüyordu ve İsrail'i ortadan kaldırarak bu savaşı sona erdirmek istiyordu. Ancak biz onu öldürerek bu tehlikeyi ortadan kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın, silahlarını evlerin altına saklayarak sivilleri canlı kalkan haline getirdiğini ileri süren Halevi, "Hizbullah terör örgütünü" ortadan kaldırma çabalarını sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

"Meydan okumalarla dolu günler bizi bekliyor ve İsrail ordusu tüm sahalarda saldırı ve müdaafaya hazır." diyen Halevi, "Hizbullah'ı yok etmek, İsrailli esirler ile ülkenin kuzeyinde ve güneyindekilerin evlerine dönmesi" gibi kendilerini bekleyen görevler olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Gallant

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yapılan suikastın, "İsrail tarihindeki en önemli operasyonlarından biri" olduğunu savundu.

İsrail ordusunun Nasrallah'a suikast düzenlediğini açıklaması ve Hizbullah'ın da Genel Sekreteri'nin öldüğünü doğrulamasının ardından yaptığı açıklamada Gallant, "İsrail ordusu, dün (cuma) İsrail devletinin tarihindeki en önemli suikast operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Bu operasyon, eli binlerce sivil ve askerimizin kanına bulaşmış katil Nasrallah ile uzun süredir devam eden hesabı kapattı." ifadelerini kullandı.

Nasrallah suikastının, son dönemde Orta Doğu'nun "dört bir yanında yankı bulan operasyonlar zincirine" eklendiğini dile getiren Gallant, "Bize karşı harekete geçen ve bunu yapmayı düşünenlere net bir mesaj gönderiyoruz: İsrail devletine savaş açan ve vatandaşlarımıza zarar vermeye çalışanlar, son derece ağır bir bedel ödeyecekler. Bugün de durmadık, savaşın hedeflerine ulaşma taahhüdümüz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

?İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1030 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Hasan Nasrallah, İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nasrallah'ın Ölümü: İsrail'den Meydan Okuma - Son Dakika

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