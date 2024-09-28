Nasrallah'ın Ölümüne Siyasi Tepkiler

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Lübnanlı siyasiler, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırıları neticesinde öldürülmesine tepki gösterdi.

Eski Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Dürzi lider Velid Canbolat, sosyal medya hesaplarından Nasrallah için taziye mesajı yayımladı.

Eski Cumhurbaşkanı Avn, Nasrallah'ın ölümüyle ülkenin önemli bir lideri kaybettiğini ve Lübnan'ın devam eden İsrail saldırganlığı sebebiyle tehlikeli günler yaşadığını belirterek Lübnanlılara dayanışma çağrısında bulundu.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de yaptığı yazılı açıklamada, Nasrallah'la 33 yıl boyunca birlikte vakit geçirdiklerine dikkati çekerek, taziyede bulundu.

Eski Başbakan Hariri de sosyal medya paylaşımında, "Hasan Nasrallah suikastı Lübnan'ı ve bölgeyi şiddetin yeni bir aşamasına sürükledi. Siyasetin alternatifi haline gelen suikast, sevdiklerimize ağır bedeller ödetir." ifadesini kullanarak saldırıyı kınadı ve Lübnan için birlik mesajı verdi.

Dürzi lider Canbolat ise "Hizbullah'a ve onun taraftarlarına başsağlığı diliyor, hayatını kaybeden masum sivilleri selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1030 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.