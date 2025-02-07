Nasrallah Suikastının Görüntüleri Yayınlandı - Son Dakika
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Nasrallah Suikastının Görüntüleri Yayınlandı

İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'a düzenlediği suikastın anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

07.02.2025 23:09
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- Hizbullah lideri Nasrallah suikastının görüntüsü ortaya çıktı

BEYRUT - İsrail'in 27 Eylül 2024 tarihinde Hizbullah lideri Hasan NasrallahLübnan'ın başkenti Beyrut'ta sığınak delici bomba kullanarak öldürdüğü saldırının görüntüsü paylaşıldı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Eylül ayında uğradığı suikast anının görüntüsü ortaya çıktı. Arap medyasında paylaşılan ve bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir adamın binadan çıkıp motosikletine bindiği sırada sığınak delici bombanın yola isabet ettiği, asfaltın delindiği ve ortalığın havaya uçtuğu görüldü. Motosikletteki adamın can havliyle tekrar binaya sığındığı, sokağın moloz ve toz bulutuyla kaplandığı kameraya yansıdı.

Yeraltındaki karargahta öldürülmüştü

64 yaşındaki Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül 2024'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'te Hizbullah'ın bir binanın altında bulunan ana karargahına gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti. Nasrallah'ın İsrail'in Hizbullah ile geniş çaplı savaşa girmeyeceğinden emin olduğu, danışmanlarının endişelerini reddettiği ve 27 Eylül'de öldürüldüğü yeraltı sığınağından başka bir yere geçmesi yönündeki çağrılara direndiği öne sürülmüştü.

ABD'li senatör Mark Kelly, saldırıda ABD yapımı 900 kilo ağırlığındaki Mark 84 serisi bomba kullanıldığını belirtmişti.

Cenaze töreni 23 Şubat'ta

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Nasrallah için 23 Şubat'ta "büyük bir cenaze töreni" düzenleyeceğini duyurmuştu. Nasrallah'ın suikastın ardından geçici olarak gizli bir yere defnedildiği, cenaze töreninin daha sonra yapılacağı belirtilmişti.

Kaynak: İHA

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