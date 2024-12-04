Nasreddin Hoca'nın Yeni Filmi 6 Aralık'ta!

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TRT ortak yapımı "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler" filmi, 6 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Anadolu'nun sevilen kahramanı Nasreddin Hoca'nın eğlenceli hikayelerini çocuklarla buluşturacak filmin ön gösterimi, Biletinial Torun Center Sinemaları'nda yapıldı.

Uygulayıcı yapımcı Pelin Tuğçe Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" serisinin üçüncü filminde, öncekilerden farklı bir senaryonun izleyiciyle buluşacağını söyledi.

Filmde, Nasreddin Hoca'nın arkadaşlarıyla geçmişteki tarihi bir medeniyete yolculuk yaptığını dile getiren Şen, "Bir taht mücadelesi sırasında, Prens Balcan'ın adil ve cesur bir lider olması için Nasreddin Hoca ve ekibinin ona rehberlik etmesini konu alıyoruz. Ekip Nasrettin Hoca'ya adil bir lider olma yolunda cesaret verirken, bir yandan da medeniyetin gizli kalmış sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor." dedi.

Şen, TRT ortak yapımı filmin pedagoglar eşliğinde titizlikle incelendiğini belirterek, "Çocuklara aynı zamanda çok değerli bilgiler sunmuş olacağız. Aileleriyle beraber filmden ayrılırken değerli ve kadim bilgiler edinmiş, ekip çalışmasının önemi, adalet duygusu gibi güzel değerleri öğrenirken bir yandan da eğlenceli vakit geçirmiş olacaklar." diye konuştu.

Çocukların ve ailelerinin ilgiyle izlediği film gösteriminin ardından, filmin ekibi ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nasreddin Hoca macera dolu bir yolculuğa çıkıyor

Film, Anadolu'nun sevilen, bilge ve esprili kahramanlarından Nasreddin Hoca'nın eğlenceli hikayelerini çocuklarla buluşturacak. Nasreddin Hoca yapımda, antik medeniyetlerin gizemli dünyasında macera ve heyecan dolu bir yolculuk yapacak.

Üç boyutlu animasyonları, yenilenen görsel kalitesi, eğlendirici ve öğretici yapısıyla dikkati çeken filmin yapımcılığını Nurullah Yenihan üstlendi.

Yönetmen koltuğunda Naser Meratibavil'in oturduğu yapımın senaryosuna Ayşe Banu Başarıcı, müziklerine ise Burak Çambel imza attı.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Nasreddin Hoca ve genç dostları, geçmişin izlerini keşfetmek için eski bir medeniyetin kalıntılarını ziyaret ederken kendilerini sürükleyici bir zaman yolculuğunda bulur. Tarihi bir medeniyete yolculuk yapan Nasreddin Hoca ve dostları, genç prens Balcan ve amcasının oğlu arasındaki krallık mücadelesinin ortasına düşer, zeka ve cesaret gerektiren sınavlardan geçerek Balcan'ın doğru seçimler yapmasını ve adil bir kral olmasını sağlamak için çabalar. Nasreddin Hoca ve ekibi, bu tehlikeli ve eğlenceli macerada, kayıp teknolojilerle karşılaşırken hem geçmişin bilinmeyen sırlarını çözer hem de zamanın akışını düzeltmeye çalışır."