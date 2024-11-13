Nasuh Mahruki Gözaltına Alınacak

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(İSTANBUL) - Ünlü dağcı, yazar, fotoğrafçı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucularından Nasuh Mahruki dün gece gözaltına alınacağını duyurdu. Jeofizik Profesörü Ahmet Övgün Ercan, bu sabah Mahruki'nin eşiyle görüştüğünü, polisin gözaltı işlemi için erken saatlerde evine gittiğini açıkladı.

Jeofizik Profesörü Ahmet Övgün Ercan, polisin Nasuh Mahruki'yi gözaltına almak için evine gittiğini açıkladı. Ünlü dağcı, yazar, fotoğrafçı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucularından Nasuh Mahruki, dün gece gözaltına alınacağını duyurdu.

Mahruki, sosyal medya hebasından, "Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum" diye paylaşım yaptı.

YSK'nın elektronik oylamaya geçeceğine ilişkin haberler üzerine yaptığı eleştirel paylaşım nedeniyle hakkında işlem başlatıldığını tahmin ettiğini belirten Mahruki, bir süre sonra evine döndü.

Jeofizik Profesörü Ahmet Övgün Ercan ise bu sabah Mahruki'nin eşiyle görüştüğünü, polisin gözaltı işlemi için erken saatlerde evine gittiğini açıkladı. Ercan, "Nasuh'un eşiyle şimdi konuştum. 7-8 sivil polis kapının önünde onu yakalayıp götürmek için hala bekliyorlarmış. Avukatı sabah durumu öğrenmek üzere adliyeye gidecek. Konu belli değil. Yurtsever, Atatürkçü Nasuh Mahruki'nin yanındayız. Nasuh bayraktır" dedi.