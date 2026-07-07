NATO, 10. Airbus A330 MRTT Uçağını Duyurdu - Son Dakika
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NATO, 10. Airbus A330 MRTT Uçağını Duyurdu

NATO, 10. Airbus A330 MRTT Uçağını Duyurdu
07.07.2026 11:41
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NATO Genel Sekreteri Rutte, Savunma Sanayii Forumu'nda 10. Airbus A330 MRTT uçağını tanıttı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Savunma Sanayii Forumu'nda ittifakın alacağı 10. Airbus A330 MRTT uçağı ile hava gücü kapasitesini artıracaklarını duyurdu.

Rutte, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda ittifakın yeni projelerine dair konuştu.

Genel Sekreter Rutte, bu platformun NATO ve sanayiyi bir araya getirdiğine işaret ederek, ayrıca forumun ittifak kapsamında üye ülkelerin sanayilerinin kapasitelerini ve inovasyonlarını sergilemeleri için bir fırsat olduğunu söyledi.

Bu bağlamda bugün gösterebilecekleri çok şey olduğunu ve bundan gurur duyduğunu dile getiren Rutte, 1 yıl önce müttefiklerin Lahey'deki zirvede savunma alanında daha çok yatırım yapmak ve 2035'e kadar savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ini oluşturması taahhüdünde bulunduğunu anımsattı.

Rutte, halihazırda kayda değer bir ilerleme sağlandığına dikkati çekerek, ülkelerin savunma üretimini ve inovasyonu artırma konusunda mutabık olduğunu söyledi.

Lahey'in ardından 1 yıl sonra Ankara'da çoktan sonuçları elde ettiklerini kaydeden Rutte, gün içinde Atlantik'in iki tarafından da müttefiklerin ve sanayilerin büyük projeleri duyuracaklarına ve milyarlarca dolar değerinde anlaşmalar imzalayacaklarına dikkati çekti.

Rutte, bunun güvenliklerine yatırım yapacağını, ekonomilerini güçlendireceğini ve yüz binlerce yeni istihdam sağlayacağını belirtti.

Bugün dünyanın, Kuzey Amerika'daki ve Avrupa'daki sanayi sektörünün birlikte çalışarak ürettiğini ve yeni nesil kabiliyetler geliştirdiğini aktaran Rutte, bu kabiliyetlerin NATO'da üretildiğini ve yalnızca bir ulus tarafından değil, birkaçı tarafından yakın işbirliği içerisinde birlikte çalışarak ortaya çıktığını söyledi.

Rutte, bu şekilde şu anda ve gelecekte ittifakı daha güçlü hale getirdiklerini, 1 milyar insanı ve topraklarının her bir noktasını savunduklarını vurguladı.

NATO 10. Airbus A330 MRTT uçağına sahip olacak

Bugünkü ilk duyurularının NATO içerisinde havadan havaya yakıt ikmali ve hızlı şekilde ekipman nakli yapabilecek yeni platform olduğunu aktaran Rutte, bunun savunma alanındaki caydırıcılığı güçlendirmek için çok önemli olan hava gücüne yönelik olduğunu kaydetti.

Rutte, bugün birkaç müttefikin resmi olarak 10. Airbus A330 MRTT uçağının Çok Uluslu Çok Amaçlı Tanker Taşımacılık Filosu'na katılımını duyuracağını belirterek, böylece tam bir 12 Airbus A330 MRTT uçağı filosuna ulaşmaya yaklaştıklarını dile getirdi.

Müttefiklerin Airbus A400M uçağına odaklanan çok uluslu yeni bir projeyi de başlattıklarını anlatan Rutte, bunun dünya çapında bir stratejik hava nakliye kapasitesi anlamına geldiğine dikkati çekti.

Rutte, A330 MRTT ve A400M'in ittifaka iki çok uluslu yüksek kapasiteli filo sağlayacağına işaret ederek, bu duyurunun çok uluslu işbirliğinin mükemmel bir örneğini teşkil ettiğini vurguladı.

Airbus platformlarının Avrupa'nın güçlü sanayi liderliği, yakın NATO-Avrupa Birliği işbirliği ve ABD'deki sanayi ortaklarının katkıları üzerine kurulu olduğunu söyleyen Rutte, "NATO'nun hava gücünü önümüzdeki on yıllar boyunca güçlü, güvenilir ve hazır durumda tutuyorlar." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Savunma, Güncel, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, 10. Airbus A330 MRTT Uçağını Duyurdu - Son Dakika

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