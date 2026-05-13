NATO 3.0 Hedefi: Güçlü Avrupa ve Güçlü NATO

13.05.2026 19:18
Rutte, NATO 3.0 ile Avrupa'nın savunmasında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, hedefin "NATO 3.0" olduğunu belirterek, bunun daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa anlamına geldiğini söyledi.

Rutte, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Bükreş Dokuzlusu Zirvesi'nin (B9) ardından ortak basın toplantısında konuştu.

NATO'nun kuzey ve doğu kanatlarında savunmayı önemli ölçüde güçlendirdiğini aktaran Rutte, "Ancak karşı karşıya olduğumuz tehlikeler göz önüne alındığında daha fazlasını yapmamız gerekiyor." dedi.

Rutte, Rusya'nın İttifak için "en önemli ve doğrudan tehdit" olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, "NATO topraklarının her bir santimini savunmak için her zaman gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.

NATO'nun transatlantik ittifak olmaya devam edeceğinin altını çizen Rutte, savunma harcamaları ve üretiminin artırılması, Avrupa'nın kendi savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi yollarıyla oluşacak "daha güçlü Avrupa ve daha güçlü NATO'ya" ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Rutte, 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Ankara Zirvesi'nde savunma sanayinin güçlendirilmesi, savunma kabiliyetleri ve Ukrayna'ya destek konularının ele alınacağını kaydetti.

Rutte, hedefin "NATO 3.0" olduğunu, bunun daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa anlamına geldiğini belirtti.

Daha güçlü bir NATO içindeki daha güçlü Avrupa'nın da hem nükleer hem de konvansiyonel kapasite bakımından ABD ile birlikte hareket etmek anlamına geldiğine işaret eden Rutte, "Avrupalıların kendi konvansiyonel savunmaları konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi demek." dedi.

Rutte, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'inin savunmaya harcanması gerektiğini, buna ihtiyaç bulunduğunu belirterek, bunun diğer müttefiklerin harcamalarını ABD ile eşit seviyeye getirdiğini dile getirdi.

ABD'nin, bazı müttefiklerin İran konusunda tepkilerinden ötürü hayal kırıklığı yaşadığını anımsatan Rutte, "Ancak şunu söyleyebilirim ki müttefikler, mesajı net şekilde aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, ABD'nin Avrupa'daki üslerin kullanımına ilişkin tüm taahhütlerin tam anlamıyla uygulanmadığını düşündüğünü ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin müttefiklerden daha fazla destek beklediğini aktardı. Ancak şu anda müttefiklerin, tam olarak bunu yaptığını belirten Rutte, "Müttefikler üzerine düşeni yapıyor." dedi.

ABD'nin Avrupa'daki askeri birliklerini çekmesine ilişkin Rutte, bunun ABD'nin egemen kararı olacağını ancak NATO'yla yakın koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı

Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında bir barış sağlanması için Rusya'nın uzlaşmaya yanaşması gerektiğini belirten Rutte, şunları kaydetti:

"Eğer o an gelirse, hangi tavizlerin verileceğine ve nasıl bir uzlaşma sağlanacağına karar vermek elbette Ukrayna hükümetine bağlı olacaktır. Bizim için önemli olan bir barış anlaşması ya da uzun vadeli ateşkes sonrasında, tercihen tam kapsamlı bir barış anlaşmasının ardından, Rusya'nın bir daha asla saldırmayı denememesini sağlamak. Çünkü böyle bir durumda verilecek karşılık yıkıcı olur. Bu kritik önemde."

Rutte, topun şu an Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sahasında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

