NATO, ABD Asker Çekimini Etkilemeyecek

19.05.2026 19:10
Orgeneral Grynkewich, ABD'nin Avrupa'dan asker çekmesinin NATO'nun savunma planlarını etkilemeyeceğini açıkladı.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich, ABD'nin Avrupa'dan asker çekme kararının NATO'nun kıtadaki savunma planlarının uygulanmasını etkilemeyeceğini söyledi.

SACEUR Grynkewich, NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone ile Brüksel'de yapılan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Genelkurmay Başkanlarıyla ABD'nin yaklaşık 5 bin askerini Almanya'dan geri çekmesi konusunu ele aldıklarını aktaran Grynkewich, Washington'un bu kararının NATO'nun kıtadaki savunma planlarının uygulanmasını etkilemeyeceğini belirtti.

Grynkewich, uzun vadede ABD'nin Avrupa'dan daha fazla askeri geri çekmesinin beklendiğini kaydederek, "İttifakın Avrupa ayağı güçlendikçe, bu durum ABD'nin Avrupa'daki varlığını azaltmasına ve kendisini müttefiklerin henüz sağlayamadığı kritik yetenekleri sunmakla sınırlamasına olanak tanıyor." diye konuştu.

Ayrıca Grynkewich, müttefikler savunma yetkinliklerini geliştirdikçe ABD'nin Avrupa'daki yetkinliklerini geri çekip "diğer küresel öncelikler" için kullanabileceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı

Orta Doğu'daki durumun "gerginliğini koruduğunu" belirten Grynkewich, "Hürmüz Boğazı'nda İran saldırılar düzenledi, ticari gemilere saldırdı, enerji akışını kesintiye uğrattı ve seyrüsefer özgürlüğünü engelledi. Her ülke nasıl tepki vereceğini değerlendiriyor. Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dahil pek çok ülke bölgeye gemiler gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Grynkewich, NATO'nun hangi durumda Hürmüz Boğazı'nda operasyon düzenlemesi kararının siyasi düzeyde alınacak bir karar olduğuna değinerek, boğazın kapalı olması nedeniyle müttefiklerin ekonomilerinin ve uzun vadede savunma sanayi kapasitesinin olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Ukrayna

Ukrayna'nın müttefiklerden sürekli desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Grynkewich, bu nedenle Kiev'e verilen desteğin hala "hayati önem" taşıdığını dile getirdi.

Grynkewich ayrıca, Ukrayna'nın Rus ve İran dronları ile füzelerine karşı mücadeledeki deneyimini NATO'yla paylaştığını aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell 2 Mayıs'ta, Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

