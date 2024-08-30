NATO, Türk askerinin fotoğrafıyla 30 Ağustos mesajı paylaştı

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(ANKARA) - NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), Afrin Hastanesi önünde nöbet tutan Türk askerinin fotoğrafıyla paylaştığı 30 Ağustos mesajında "Ev sahibi ulusumuzun 'Zafer ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz" ifadesini kullandı.

Karargahı İzmir'de bulunan NATO LANDCOM'un resmi sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin kentinde kurduğu hastane önünde nöbet tutan Türk askerinin fotoğrafı kullanıldı. Paylaşımda, "Ev sahibi ulusumuzun 'Zafer ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz" denildi.