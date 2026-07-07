İsveç'in NATO'ya GlobalEye katkısı - Son Dakika
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İsveç'in NATO'ya GlobalEye katkısı

07.07.2026 12:22
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO'nun Saab tarafından geliştirilen GlobalEye havadan erken uyarı ve kontrol sistemini kullanacağını duyurmasının ülkesi ve ittifak açısından önemli olduğunu belirtti. NATO, en fazla 10 uçak alımı için müzakerelere başlayacak.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO'nun İsveçli savunma sanayi şirketince geliştirilen havadan erken uyarı ve kontrol sistemi GlobalEye'ı kullanacağını duyurmasının, ülkesi ve ittifak açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

İsveç Başbakanı Kristersson, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ve İsveç savunma sanayi şirketi Saab'ın Üst Yöneticisi (CEO) Micael Johansson, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kristersson, NATO'nun Saab tarafından geliştirilen GlobalEye havadan erken ihbar ve kontrol uçağını (AWACS), yeni sistemi olarak seçmesinin ve en fazla 10 uçak alımı için şirketle müzakerelere başlayacağını duyurmasının hem ülkesi hem de ittifak açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

İsveç'in NATO'ya katılmasıyla ülkenin savunma sanayisindeki bilgi birikimi ve teknolojik kapasitesinin de ittifaka dahil olduğunu söyleyen Kristersson, ülkedeki yüzlerce savunma sanayisi şirketinin NATO'nun kabiliyetlerine önemli katkı sunacağını kaydetti.

İsveç'in muharebe araçları, denizaltılar ve savaş uçakları gibi savunma ürünleri ihracatının hem İsveç'te hem de müttefik ülkelerde birçok alanda binlerce yeni istihdam sağlayacağını ifade eden Kristersson, "2023'ten bu yana İsveç savunma sanayisi yüzde 50'den fazla büyüdü, savunma ihracatı arttı ve bu sayede on binlerce tam zamanlı ve nitelikli istihdam oluşturuldu." dedi.

İsveç'in NATO'nun caydırma ve savunma kabiliyetine katkısı

İsveç Savunma Bakanı Jonson da "NATO'nun bugün GlobalEye'ı seçme kararı, ittifak ve İsveç için ve aynı zamanda transatlantik savunma sanayi üssü için önemlidir." diye konuştu.

Bu durumun, İsveç'in NATO'nun caydırma ve savunma kabiliyetine daha da fazla katkıda bulunduğu anlamına geldiğini kaydeden Jonson, "40 yılı aşkın süredir AWACS filosu, İttifak'ın gökyüzündeki gözleri olmuştur ve bu görev hala çok önemlidir ancak tehdit evrim geçirmiş ve sürekli değişmektedir." ifadelerini kullandı.

Jonson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GlobalEye yeni ve daha karmaşık bir güvenlik ortamına ve maruz kaldığımız çok karmaşık bir savaş alanına uyum sağlamayı amaçlamaktadır. GlobalEye havadan çalışan bir erken uyarı ve kontrol sistemidir. Basitçe söylemek gerekirse, uzağı ve çeşitli alanları görebilir ve komutanların erken ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. NATO, gelecek havadan gözetleme ve kontrol yeteneği olarak GlobalEye'ı seçti. Bu da İsveç teknolojisinin müttefik hava sahasının korunmasına yardımcı olacağı anlamına geliyor."

"GlobalEye, İHA ve füzeleri gerçek zamanlı tespit edip takip edebiliyor"

Saab'ın CEO'su Johansson da NATO'nun kararının, hem Saab hem de ülkesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

GlobalEye'ın yüksek irtifa, geniş menzil ve gelişmiş aktif ile pasif sensör sistemleri sayesinde hava, kara ve deniz unsurlarını aynı anda izleyebildiğini belirten Johansson, sistemin, yapay zeka teknolojileriyle elde edilen bilgileri kısa sürede işleyebildiğini ifade etti.

Johansson, GlobalEye'ın insansız hava araçları (İHA), balistik ve seyir füzeleri gibi tehditleri gerçek zamanlı tespit edip takip edebildiğini kaydetti.

NATO ile müzakere sürecinin bir sonraki aşamasına geçmeye hazır olduklarını belirten Johansson, GlobalEye uçaklarının İttifak'a teslim edilmesiyle NATO'nun gelişen tehditlere daha hızlı ve etkili şekilde karşılık verebileceğini söyledi.

NATO Ankara Zirvesi

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenen Ankara Zirvesi'ne 32 üye ülkenin yanı sıra Asya-Pasifik'teki bazı NATO ortaklarının liderleri ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi çeşitli davetlilerin katılması öngörülüyor.

36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde liderler, şimdiye kadarki en kapsamlı NATO Savunma Sanayii Forumu'nda bir araya geliyor. İkinci günde ise oturumlarda zirvenin ana gündem maddeleri ele alınacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Savunma, Güncel, Dünya, İsveç, Saab, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'in NATO'ya GlobalEye katkısı - Son Dakika

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