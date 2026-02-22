NATO, Aselsan'ın Aslan İnsansız Kara Araçlarını Sergiledi - Son Dakika
NATO, Aselsan'ın Aslan İnsansız Kara Araçlarını Sergiledi

22.02.2026 20:48
NATO, 'Steadfast Dart 2026' tatbikatında Aselsan üretimi Aslan aracını tanıttı.

NATO, bu yılki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026" kapsamında sergilenen Aselsan üretimi "Aslan" insansız kara aracı hakkında paylaşım yaptı.

NATO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Aslan" insansız kara aracının fotoğrafına yer verildi.

Paylaşımda, "Steadfast Dart 26 tatbikatı sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri, keşif, gözetleme ve birliklere destek için kullanılan insansız silahlı bir robot sergiledi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

