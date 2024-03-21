NATO Askeri Komitesi Başkanı Kiev'de temaslarda bulundu

Güncel

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ziyaret ettiği Kiev'de temaslarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bauer'i Kiev'de kabul ettiğini belirtti.

Bauer'in, Ukrayna'da savaş başladıktan sonra ilk kez Kiev'e geldiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Bu, toplumumuz için önemli bir destek sinyalidir. NATO'nun ve ittifak üyesi ülkelerin desteği çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bauer ile görüşmesinde, ek hava savunma sistemleri gibi Ukrayna için savaşta öncelikli konuları ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Bu, Ukraynalıların Rus füze ve dron saldırılarından güvenilir bir şekilde korunmasına yardımcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.