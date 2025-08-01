NATO'dan Almanya'nın Patriot Desteğine Destek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın Ukrayna'ya 2 Patriot hava savunma sistemi daha sağlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Rutte, X hesabından, Almanya'nın Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlama kararına ilişkin açıklama yaptı.

Rutte, "Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 Patriot sistemi daha sağlama kararını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Bu kararın "harika bir haber" olduğunu belirten Rutte, savunma sistemlerinin, "Ukrayna'nın hava sahasını savunmasına, Ukrayna halkının korunmasına ve Rus saldırganlığının caydırılmasına yardımcı olacağını" kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya 2 Patriot hava savunma sistemi sağlayacağı bildirilmişti. Almanya, Ukrayna'ya daha önce 3 Patriot sistemi temin etmişti.