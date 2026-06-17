NATO'dan Derin Taarruz Sempozyumu

Belçika'da, NATO'nun ulusal ve endüstriyel perspektiflerden derin hassas taarruz gereksinimlerini ve kabiliyetlerini değerlendirmek üzere ilk kez sempozyum düzenlendi.

Mons şehrindeki NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) düzenlenen sempozyuma, NATO üyesi ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, genelkurmay başkanları ve savunma yetkilileri ile savunma sanayi temsilcileri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich, NATO'nun ilk "Derin Taarruz Sempozyumu"nda, ittifakın caydırıcılığını güçlendirmek için uzun menzilli vuruş kabiliyetleri, insansız sistemler ve veri entegrasyonunun önemine dikkati çekti.

NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğunu belirten Grynkewich, "Caydırıcılık için güvenilir kabiliyetler ve hazırlık seviyemizi göstermemiz gerekiyor. Ancak bu kabiliyetlerin nasıl kullanılacağına ilişkin askeri açıdan sağlam ve uygulanabilir bir plana sahip olmak da aynı derecede önemli." ifadelerini kullandı.

Grynkewich, derin hassas taarruz kabiliyetlerinin yalnızca rakibe maliyet yüklemek amacıyla değil, aynı zamanda rakibin askeri avantaj elde etmesini engellemek için de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Son dönemdeki çatışmalardan çıkarılan derslere dikkati çeken Grynkewich, uzun menzilli ateş destek sistemlerinin yanı sıra insansız hava araçları ve bunlara karşı geliştirilen sistemlerin de hızla tedarik edilip ölçeklendirilebilen ve sürdürülebilir nitelikte olması gerektiğini söyledi.

Savunma sanayi temsilcilerine de çağrıda bulunan Grynkewich, modern savaşta verinin belirleyici unsur haline geldiğini belirterek, doğru veri mimarisinin oluşturulması ve gelişmiş algoritmaların kullanılabilmesi için sanayinin önemli katkı sağlayabileceğini kaydetti.