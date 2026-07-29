NATO\'dan \'Türk Yıldızları\' paylaşımı

KUZEY Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda Türk Yıldızları'nın yaptığı selamlama uçuşunun görüntülerini 'Hassas Kanatlar' notu ile paylaştı.

NATO'nun sanal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda yaptığı selamlama uçuşunun görüntülerine yer verildi. 'Hassas Kanatlar' notuyla yapılan paylaşımda, "Türk Yıldızları akrobasi ekibi, NATO Zirvesi sırasında Ankara üzerinde hassas zamanlamayla bir selam uçuşu gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.