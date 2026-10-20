NATO Genel Sekreteri Rutte, Brüksel'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika ziyareti kapsamında, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü.