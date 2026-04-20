NATO Genel Sekreteri Rutte, Yarın Türkiye'yi Ziyaret Edecek

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 21–22 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

NATO tarafından yapulan açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Rutte yarın Türkiye'ye geliyor.

Ankara'ya 21–22 Nisan tarihlerinde resmi ziyarette bulunacak Rutte'nin, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca bir savunma sanayii tesisine de temaslarda bulunulacak. Program çerçevesinde basına açık bir etkinlik düzenlenmeyeceği bildirildi.