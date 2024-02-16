- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna'ya daha fazla silah tedariki çağrısı
MÜNİH - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kalıcı bir barışa ulaşılabilmesi için NATO müttefiklerini Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etmeye çağırdı. Stoltenberg, Avrupa Konseyi'nin Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yeni yardım paketini onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "ABD'nin de aynını yapmasını bekliyorum" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Münih Güvenlik Konferansı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2'nci yılını dolduracağını kaydeden Stoltenberg, Avrupa Konseyi'nin Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yeni yardım paketini onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "ABD'nin de aynını yapmasını bekliyorum. Bu hayati bir mesele" diye konuştu. Stoltenberg, Putin'in istediklerini savaş alanında elde edemeyeceğini anlaması gerektiğini ve kalıcı bir barış sağlanması için Ukrayna'ya silah tedarikine devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Ukrayna'ya daha fazla silah tedariki ve NATO ülkelerinin silah stoklarını artırması çağrısında bulunan Stoltenberg, "Bu Ukrayna'ya yardım edecek, NATO'yu daha güçlü kılacak ve aynı zamanda yüksek kalifiye üretimde istihdamı artıracaktır. Buna Patriot füzelerinin yeni bir tesiste üretileceği Bavyera da dahildir. Bu, Avrupalı ve Kuzey Amerikalı savunma firmalarının ortak güvenliğimiz için işbirliğinin örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.
NATO üyelerinin hiçbiri aleyhinde yakın bir tehdit bulunmadığını ifade eden Stoltenberg, "NATO, daha fazla askeri güç, daha yüksek düzey askeri hazırlık ve artırılan savunma harcamaları ile Moskova'da bizim tüm müttefiklerimizi korumaya hazır olduğumuz konusunda herhangi bir yanlış hesaba alan bırakmamaya devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın savunma harcamaları, eşi görülmemiş bir artışla yüzde 11'e yükseldi. Bu sene 18 müttefikin gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sini savunmaya harcamasını bekliyorum" diye konuştu.
Von der Leyen: "Ukrayna'daki savaş, sadece Ukrayna ile sınırlı değil"
Von der Leyen ise, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve Çin'in artan etkinliğinin sonuçlarını Avrupa'da hissettiklerini söyledi. Ukrayna'daki savaşın sadece Ukrayna ile sınırlı olmadığını vurgulayan Von der Leyen, "Rusya, sadece Ukrayna'yı yok etmeyi değil aynı zamanda artık demokrasinin de olmadığından emin olmaya çalışıyor. Burada Rusya'nın doğalgazı bir tehdit aracı olarak kullanmasını, göçmenleri enstrüman olarak kullanabilmek için her şeyi yaptığını ve bu şekilde Polonya'da Avrupa Birliği sınırlarını güvensiz hale getirmeye çalıştığını, sürekli gerçekleştirilen siber saldırıları ve dört bir yandaki dezenformasyonu hatırlatmak isterim. Bunların tamamı Avrupa'da bizi olduğu gibi Amerikalı dostlarımızı da etkiliyor" dedi.
Bu nedenlerle ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya destek sağlanmasında transatlantik ortak menfaatler olduğunu vurgulayan Von der Leyen, Avrupa'nın Ukrayna'ya 50 milyar Euro yeni yardım paketini onaylamış olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Yaşananları göz önüne alarak savunmaya daha fazla yatırım yapmak istediklerini ve Avrupa'nın savunma sanayisini güçlendirmek istediklerini vurgulayan Von der Leyen, bu nedenle önümüzdeki ay Avrupa savunma sanayisi için bir strateji sunacaklarını duyurdu.
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