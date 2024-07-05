NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Orban, Moskova ziyareti öncesinde NATO'yu bilgilendirdi - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Orban, Moskova ziyareti öncesinde NATO'yu bilgilendirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) sert tepkisiyle karşılaşan Moskova ziyareti öncesinde NATO'yu bilgilendirdiğini ve gelecek hafta yapılacak Washington Zirvesi'nde ziyaretin sonuçlarının görüşüleceğini söyledi. Stoltenberg, Orban'ın Moskova ziyaretinin NATO'nun birliğine olumsuz bir etki yapmayacağını ve tüm müttefiklerin Ukrayna'daki savaşı kınayacağını belirtti.

05.07.2024 15:11
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) sert tepkisiyle karşılaşan Moskova ziyareti öncesinde NATO'yu bilgilendirdiğini, gelecek hafta yapılacak Washington Zirvesi'nde ziyaretin sonuçlarının görüşüleceğini söyledi.

Stoltenberg, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

NATO üyesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını üstlenen Macaristan'ın Başbakanı Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya düzenlediği tartışmalı ziyaretle ilgili fikrinin sorulması üzerine Stoltenberg, "Macaristan ziyareti hakkında bizi bilgilendirdi." dedi.

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Başbakan Orban daha önce de Moskova'ya gitmişti ve ziyaretleriyle ilgili bizi bilgilendirmişti. Döndükten sonra ziyaretleri hakkında da konuştuk. Orban'ın önümüzdeki hafta NATO Zirvesi için Washington'da olması durumunda, Moskova'da yaptığı görüşmeleri tartışma ve ele alma fırsatları olacağını umuyorum. Bu müttefikler arasında düzenli olarak gerçekleşen bir şeydir."

Macaristan'ın Ukrayna'daki savaştan Rusya'nın sorumlu olduğu konusunda müttefiklerle aynı fikri paylaştığını belirten Stoltenberg, "Elbette Orban bu toplantılarda NATO'yu temsil etmiyor, kendi ülkesini temsil ediyor." diye konuştu.

Stoltenberg, Washington Zirvesi öncesinde Orban'ın Moskova ziyaretinin İttifak'ın birliğine olumsuz bir etki yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, zirvede tüm müttefiklerin bir kez daha Ukrayna'daki savaşı kınayan, bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekleyen bir tutum sergileyeceği konusunda emin olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, Macaristan'ın NATO'nun Ukrayna'ya destek planlarına katılmayacağını ancak engel de olmayacağını açıkça taahhüt ettiğini anımsatarak, "Elbette Macaristan tüm NATO yükümlülüklerini yerine getirmeye ve aynı zamanda NATO'nun ortak fonlu bütçesine payını ödemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Orban, Moskova ziyareti öncesinde NATO'yu bilgilendirdi - Son Dakika

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