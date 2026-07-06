NATO Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen NATO nezdindeki Daimi Temsilciler ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Lüksemburg'un NATO Daimi Temsilcisi Stephan Frederic Müller başkanlığında NATO nezdindeki Daimi Temsilciler ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Müller ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunan heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Müller, heyet adına Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babasının mirasını onurlandırmak ve aziz hatıranız huzurunda milletinize duyduğumuz kalıcı saygıyı yeniden teyit etmek üzere birlik içinde toplandık. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, yüzyıllık ilkeniz olan 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözünün İttifakımızın ruhunun özünü nasıl yansıttığını ve yolumuzu nasıl aydınlattığını düşünüyoruz. NATO Ankara Zirvesi münasebetiyle büyük milletinizi ziyaret etme fırsatı dolayısıyla memnuniyetimizi bildiririz."