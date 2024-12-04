NATO, Hibrit Tehditlerle Mücadele İçin Toplanıyor - Son Dakika
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NATO, Hibrit Tehditlerle Mücadele İçin Toplanıyor

NATO dışişleri bakanları, Rusya ve Çin'in hibrit tehditlerini ele alacak, savunma stratejileri geliştirecek.

04.12.2024 12:17
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NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya ve Çin'den kaynaklanan sabotajlar, siber suçlar ve enerjinin silah olarak kullanılması gibi hibrit tehditleri ele alacak.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları öncesinde basına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın NATO ülkelerine yoğunlaşan düşmanca eylemler kampanyasını tartışacağız. Rusya ve aynı zamanda Çin'in sabotajlar, siber suçlar ve enerjiyi silahlaştırarak NATO uluslarını istikrarsızlaştırmaya çalıştığını görüyoruz." dedi.

Rutte, NATO dışişleri bakanlarının bu tehditlere karşı nasıl daha iyi savunma yapılabileceği, istihbarat paylaşımının nasıl daha iyileştirilebileceği ve kritik altyapının korunmasının nasıl güvence altına alınabileceği gibi konulara odaklanacaklarını söyledi.

Mark Rutte, toplantının açılışında yaptığı konuşmada da Rusya'nın Kuzey Kore'yi Ukrayna'daki savaşa dahil etmesiyle savaşı genişlettiği değerlendirmesini yaparak aynı zamanda Çin ve İran'dan artan desteğe de dikkati çekti.

Gündemlerinin üçüncü ülkelerin dahliyle Ukrayna'daki çatışmanın genişlemesi ve "Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik artan düşmanca eylemleri" olacağını kaydeden Rutte, NATO ülkelerine hedef alan hibrit ve siber tehditlerin yol açacağı olası güvenlik sorunlarını masaya yatıracaklarını söyledi.

Rutte, Rusya'nın Gürcistan'daki seçimlere müdahale ettiği iddialarının sorulması üzerine, "Gürcistan'ın Avrupa Birliği ve NATO ile entegrasyon yoluna geri dönmesini teşvik ediyoruz. Ancak gerçekten endişeliyiz. Gürcistan'da meydana gelen olayları takip ediyoruz." cevabını verdi.

Güney Kore'de, dün, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesi ve daha sonra sıkıyönetimin parlamento tarafından oylanıp kaldırılması hakkında "ülkenin iç meselesi olduğu için" yorum yapmayacağını söyleyen Rutte, "Güney Kore'deki olayları adım adım takip ediyoruz ve bunun nasıl gelişeceğini çok merak ediyoruz. Şu anda yorum yapmak istemiyorum çünkü Koreliler şu anda durumu istikrara kavuşturmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Kaynak: AA

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