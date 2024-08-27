NATO, Rus İHA'sının Polonya hava sahasına girmesiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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NATO, Rus İHA'sının Polonya hava sahasına girmesiyle ilgili açıklama yaptı

NATO, Polonya'nın hava sahasına Rusya'ya ait insansız hava aracının girmesiyle ilgili olarak sorumsuz ve potansiyel olarak tehlikeli olduğunu belirtti. Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak NATO'nun Polonya da dahil olmak üzere doğu kanadındaki varlığını artırdığı ifade edildi.

27.08.2024 10:46
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NATO, dün Polonya'nın hava sahasına Rusya'ya ait insansız hava aracının girmesiyle ilgili yaptığı bildirime, "Kasıtlı olduğuna dair bilgi yok, ancak sorumsuz ve potansiyel olarak tehlikeli" yanıtını verdi.

NATO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, Sözcü Farah Dakhlallah'ın "Polonya, dün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında muhtemelen bir İHA'nın hava sahasına girdiğini bildirdi. Ukraynalı sivillere ve sivil altyapıya yönelik devam eden bu saldırıları şiddetle kınıyoruz." sözlerine yer verildi.

Ukrayna'da savaşın başladığı 2022'den bu yana NATO ülkelerinin topraklarında birkaç kez Rus İHA'larının parçaları ve füzelerinin bulunduğunu belirten Dakhlallah, "Rusya'nın müttefiklere karşı kasıtlı bir saldırı düzenlediğini gösteren hiçbir bilgimiz olmasa da, bu eylemler sorumsuzca ve potansiyel olarak tehlikeli." ifadesini kullandı.

Dakhlallah, Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak NATO'nun Polonya da dahil olmak üzere doğu kanadındaki varlığını önemli ölçüde artırdığını anımsattı.

Polonya dün hava sahasına, Ukrayna yönünden "tanımlanamayan ve uçan bir nesne"nin girdiğini, cismin sinyalinin daha sonra radarda kaybolduğunu duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rus ordusunun dün ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın İHA kullanıldığını bildirmişti. Zelenskiy, dünkü saldırıyı ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak değerlendirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO, Rus İHA'sının Polonya hava sahasına girmesiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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