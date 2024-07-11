NATO Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Ukrayna'ya 40 Milyar Dolarlık Fon Sağlanacak - Son Dakika
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NATO Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Ukrayna'ya 40 Milyar Dolarlık Fon Sağlanacak

NATO zirvesinde alınan kararla, müttefikler Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolarlık fon sağlama taahhüdünde bulundu. Bu adım, Ukrayna'nın güvenliği ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.

11.07.2024 00:03
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NATO Sonuç Bildirgesi: Müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Ukrayna, Nato, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Ukrayna'ya 40 Milyar Dolarlık Fon Sağlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Ukrayna'ya 40 Milyar Dolarlık Fon Sağlanacak - Son Dakika
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