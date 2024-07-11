NATO Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Ukrayna'ya 40 Milyar Dolarlık Fon Sağlanacak
NATO zirvesinde alınan kararla, müttefikler Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolarlık fon sağlama taahhüdünde bulundu. Bu adım, Ukrayna'nın güvenliği ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.
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11.07.2024 00:29:08. #1.13#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Ukrayna'ya 40 Milyar Dolarlık Fon Sağlanacak - Son Dakika
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