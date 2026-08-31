NATO Stajyeri Casusluk Şüphesiyle Tutuklandı - Son Dakika
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NATO Stajyeri Casusluk Şüphesiyle Tutuklandı

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Belçika'da NATO bünyesinde görevli Çin kökenli Kanadalı stajyerin tutukluluğu devam edecek.

Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) bünyesinde görev yaparken üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı ve suç örgütüne üye olduğu şüphesiyle tutuklanan ve karara itiraz eden Çin kökenli Kanadalı stajyerin tutukluluğunun devamına karar verildiği bildirildi.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, stajyerin tutukluluk kararına itirazının ardından cezai soruşturmaların yasaya uygunluğunu denetleyen "İddianame Dairesi"nin bugün davaya ilişkin kararını açıkladığı belirtildi.

Açıklamada, stajyerin 30 Temmuz'da yaptığı itirazın kabul edilmediği, tutukluluk süresinin en az 1 ay daha uzatıldığı kaydedildi.

Mons kentinde bulunan NATO SHAPE bünyesinde görev yapan Çin kökenli Kanadalı stajyer, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı ve suç örgütüne üye olduğu şüphesiyle 24 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Belçika Federal Savcılığı, casusluk ve suç örgütüne üyelik iddialarıyla ilgili 23 Temmuz'da Charleroi Federal Adli Polisi tarafından operasyon düzenlendiğini, şüphelinin evinde ve SHAPE'teki çalışma ofisinde aramalar yapıldığını bildirmişti.

SHAPE Sözcüsü Martin L. O'Donnell, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, SHAPE'in Belçika makamlarıyla tam işbirliği içinde olduğunu ve gerekli tüm desteği sağladığını söylemişti.

İddiaların niteliği, incelenen deliller veya soruşturma ve kovuşturma makamlarının yetki alanına giren konular hakkında yorum yapılmayacağının altını çizen O'Donnell, SHAPE'in faaliyetlerinin olaydan olumsuz etkilendiğine dair gösterge bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Stajyeri Casusluk Şüphesiyle Tutuklandı - Son Dakika

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