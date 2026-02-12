NATO Türkiye Komutasında Denizdeki Operasyonu Tamamladı - Son Dakika
NATO Türkiye Komutasında Denizdeki Operasyonu Tamamladı

12.02.2026 20:45
NATO, Türkiye komutasındaki Deniz Muhafızı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

NATO, Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında yılın ilk odaklı operasyonunun Türkiye komutasında başarıyla tamamlandığını bildirdi.

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ocak–9 Şubat'ta icra edilen operasyon, Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gaziantep fırkateyninin komutasında gerçekleştirildi.

Operasyon, deniz durumsal farkındalığının artırılması, caydırıcılığın güçlendirilmesi ve müttefik ile ortak ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Faaliyetlere Yunanistan, İtalya ve Türkiye'ye ait denizaltılar ile Yunanistan, Türkiye ve ABD'ye ait hava unsurları katıldı.

NATO İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Kuvveti (NISRF) kabiliyetleri de operasyona destek verdi.

Hava unsurları da görevde önemli rol oynadı. Yunanistan, Türkiye ve ABD'ye ait erken ihbar uçakları ile deniz karakol uçakları toplam 50 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Denizaltı unsurlarının yürüttüğü faaliyetler NATO'nun bölgedeki deniz hareketliliğini izleme kapasitesini güçlendirdi.

Operasyon sırasında TCG Gaziantep, 2–3 Şubat tarihlerinde Mersin Limanı'na uğrayarak ikmal yaptı.

Faaliyet kapsamında ortak ülkelerle işbirliği de geliştirildi. Gürcistan Sahil Güvenlik personeli, TCG Gaziantep'te Türk ekiplerle NATO standartlarında gemiye çıkma eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimlerde, silah ve ekipman tanıtımı, hafif silah atışları ve "fast rope" (iple hızlı iniş) uygulamaları yer aldı.

Türk deniz subaylarının değerlendirmeleri

NATO Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, operasyonda görev yapan Türk deniz subaylarının değerlendirmelerine yer verildi.

Bu değerlendirmelerde, "Deniz Muhafızı Harekatı, NATO'nun Akdeniz'de deniz terörizmini caydırmak ve engellemek amacıyla yürüttüğü deniz güvenliği operasyonudur. Denizdeki varlığımız, terör gruplarına karşı güçlü bir caydırıcı unsur oluşturmaktadır. Yüksek görünürlüklü platformlar aracılığıyla deniz terörizmini caydırıyor ve engelliyoruz. Şimdiye kadar, NATO'nun faaliyetlerine ilişkin farkındalığı artırmak için sivil gemilere sürekli olarak bilgi, yönlendirme ve sorgulama yaparak varlığımızı sürdürdük." ifadeleri yer aldı.

Gücün birliktelikten doğduğunu vurgulayan Türk deniz subayları, "Tek bir komuta altında birden fazla müttefikten gemi ve hava araçlarımız var. Sürekli teyakkuz ve yüksek hazırlık durumunu koruyarak, NATO'nun her an herhangi bir tehdide yanıt vermeye hazır olmasını sağlıyoruz." mesajlarını verdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

NATO Türkiye Komutasında Denizdeki Operasyonu Tamamladı

