NATO, Ukrayna'ya PURL üzerinden hava savunma desteğini sürdürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

NATO, Ukrayna'ya PURL üzerinden hava savunma desteğini sürdürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreter Yardımcıları Douglas Jones ve Christian Buck, 20-22 Ekim'de Ukrayna'yı ziyaret ederek kış öncesi acil ihtiyaçları görüştü. NATO, PURL ile hava savunma sistemleri ve CAP kapsamında askeri tıp desteğini sürdüreceğini teyit etti.

NATO Genel Sekreter Yardımcıları Douglas Jones ve Christian Buck'ın Ukrayna'ya düzenledikleri ziyarette, ülkedeki savaşın seyri, kış öncesindeki acil ihtiyaçlar ve bu ülkeye sağlanan askeri destek konularını ele aldıkları bildirildi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Siyasi İşler ve Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Douglas Jones ile Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Christian Buck'ın 20-22 Ekim'de Ukrayna'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Jones ve Buck'ın Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, Dışişleri Bakan Yardımcısı Olexandr Mischenko, Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vsevolod Chentsov, Savunma Bakan Yardımcısı Serhii Boyev ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Ihor Klymenko ile görüştükleri aktarıldı.

Görüşmelerde cephedeki durumun, yaklaşan kış öncesindeki acil ihtiyaçların ve Ukrayna'nın devam eden reform çalışmalarının ele alındığı ifade edilen açıklamada, NATO yetkililerinin, Ukrayna'ya Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) mekanizması aracılığıyla hava savunma sistemleri dahil kritik askeri teçhizat sağlanması ve Kapsamlı Yardım Paketi (CAP) kapsamında askeri tıp alanındaki destekler de dahil olmak üzere İttifak'ın Ukrayna'ya desteğinin süreceğini teyit ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, Jones ve Buck'ın Kiev'deki temasları kapsamında Ukrayna Parlamentosu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, müttefik ülkelerin yetkilileri ve NATO'nun Ukrayna Temsilciliği personeliyle de bir araya geldikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, iki yetkilinin Ukrayna Gaziler İşleri Bakan Yardımcısı Oleg Shymanskyi ile NATO destekli Renovator projesi kapsamındaki askeri rehabilitasyon merkezini ziyaret ettiği, projenin yaralı askerlerin rehabilitasyonunu ve gazilerin sivil hayata yeniden kazandırılmasını amaçladığı ifade edildi.

NATO yetkililerinin temaslarında Ukrayna'nın transatlantik güvenliğine katkılarını vurguladıkları, bu ülkenin savaş alanındaki deneyimlerini ve geliştirdiği yenilikleri müttefiklerle paylaşmaya hazır olmasının memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, savaştan çıkarılan derslerin belirlenmesi ve uygulanması için sürdürülen ortak çalışmaların NATO ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin derinleştiğini gösterdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelDünyaNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Kara para soruşturması sonrası Sarıgül’ün “Çalamayan var mı“ videosu yeniden gündemde Kara para soruşturması sonrası Sarıgül'ün "Çalamayan var mı?" videosu yeniden gündemde
17:46
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:20
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, “Görüşelim“ diye davet etmedim
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, "Görüşelim" diye davet etmedim
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
17:10
Gebze’de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Gebze'de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 18:51:27. #.0.3#
SON DAKİKA: NATO, Ukrayna'ya PURL üzerinden hava savunma desteğini sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei