NATO Ülkeleri Drone Duvarı Oluşturacak

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KİEV, 26 Mayıs (Xinhua) -- NATO'ya üye altı ülkenin sınırlarını korumak için "drone duvarı" oluşturacağı belirtildi.

Ukrayna haber kuruluşu European Pravda'nın Cumartesi günü bildirdiğine göre Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'nın yanı sıra Polonya, Finlandiya ve Norveç söz konusu projeye dahil olacak.

Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, "Norveç'ten Polonya'ya uzanan bir drone duvarı oluşturmak, tamamen yeni bir şey. Amacımız drone ve diğer teknolojileri kullanarak sınırlarımızı korumak" dedi.

Proje kapsamında katılımcı ülkeler sınır bölgelerini izlemek için insansız hava araçları kullanacak.

Söz konusu ülkeler ayrıca sınırlarını, "düşman ülkeler" tarafından kaçakçılık ve provokasyon amacıyla kullanılabilecek insansız hava araçlarından korumak için anti-drone sistemleri konuşlandıracak.