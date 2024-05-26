NATO Ülkeleri Drone Duvarı Oluşturacak - Son Dakika
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NATO Ülkeleri Drone Duvarı Oluşturacak

Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya, Finlandiya ve Norveç, NATO'ya üye altı ülkenin sınırlarını korumak için bir drone duvarı oluşturacak. Proje kapsamında katılımcı ülkeler, sınır bölgelerini izlemek ve düşman ülkeler tarafından kullanılabilecek insansız hava araçlarından korunmak için insansız hava araçları ve anti-drone sistemleri kullanacak.

26.05.2024 11:10
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KİEV, 26 Mayıs (Xinhua) -- NATO'ya üye altı ülkenin sınırlarını korumak için "drone duvarı" oluşturacağı belirtildi.

Ukrayna haber kuruluşu European Pravda'nın Cumartesi günü bildirdiğine göre Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'nın yanı sıra Polonya, Finlandiya ve Norveç söz konusu projeye dahil olacak.

Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, "Norveç'ten Polonya'ya uzanan bir drone duvarı oluşturmak, tamamen yeni bir şey. Amacımız drone ve diğer teknolojileri kullanarak sınırlarımızı korumak" dedi.

Proje kapsamında katılımcı ülkeler sınır bölgelerini izlemek için insansız hava araçları kullanacak.

Söz konusu ülkeler ayrıca sınırlarını, "düşman ülkeler" tarafından kaçakçılık ve provokasyon amacıyla kullanılabilecek insansız hava araçlarından korumak için anti-drone sistemleri konuşlandıracak.

Kaynak: Xinhua

Finlandiya, Litvanya, Polonya, Estonya, Letonya, Norveç, Nato, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Ülkeleri Drone Duvarı Oluşturacak - Son Dakika

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