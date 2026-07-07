NATO, Yeni İHA'larla Hava Gücünü Güçlendiriyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'taki yeni hava araçlarının genel olarak NATO bünyesinde üretildiğini ve Atlantik'in her iki yakasında da istihdam yarattığını belirterek, "İşte transatlantik işbirliği böyle işliyor." dedi.

Rutte, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda ittifakın yeni projelerine dair konuştu.

İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) sistemlerinin İttifak'a hayati bir yetenek kattığını belirten Rutte, "Bize doğru kararları almak ve tehditlerin bir adım önünde olmak için ihtiyaç duyduğumuz durum farkındalığını kazandırır." dedi.

Rutte, bu yeteneği güçlendirmek için somut bir adım atarak NATO'nun ISR gücüne insansız hava araçlarını eklediklerini aktararak, "Bu ek hava araçları, geniş deniz alanları üzerinde gece gündüz kesintisiz gözetleme sağlayacak. Bu hava araçları, yüksek irtifada uzun süre uçabilir ve açık denizler de dahil olmak üzere geniş alanları diğer çoğu uçaktan daha verimli bir şekilde kapsayabilir." ifadesini kullandı.

Hava araçlarının tehditleri erken tespit etmeye, deniz iletişim hatlarını korumaya ve kuzeyin en uç bölgeleri gibi zorlu bölgelerdeki operasyonları desteklemeye yardımcı olacağını vurgulayan Rutte, "Bu hava araçları genel olarak NATO bünyesinde üretiliyor ve Atlantik'in her iki yakasında da istihdam yaratıyor. İşte transatlantik işbirliği böyle işliyor." ifadelerini kullandı.

"Bu, gerçek bir başarı öyküsüdür"

NATO'nun yıllardır Boeing E-3 Sentry AWACS Havadan Erken Uyarı ve Kontrol uçağına güvendiğini, bu filoyu "gökyüzündeki gözleri" olarak gördüğünü belirten Rutte, bu uçakların, Norveç'in kuzeyinden Türkiye'nin güneyine kadar geniş bir bölgeye konuşlandırıldığını, ancak bu filonun artık miladını doldurduğunu söyledi.

Rutte, bugün bazı NATO ülkelerinin söz konusu uçakları değiştirmek için yaklaşık 10 Saab uçağı tedarik edeceğini bildirerek, "Bu, NATO'nun sahip olduğu ve işlettiği gözetleme ve erken uyarı kapasitesini önümüzdeki yıllar boyunca güçlü ve güvenilir kalmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Saab şirketinin ürettiği GlobalEye'ın havadan erken uyarı ve kontrol sistemini daha üst bir seviyeye çıkardıklarını vurgulayan Rutte, bu sistemin tek bir platformdan hava, deniz ve kara alanlarında eşzamanlı gözetleme imkanı sunacağını ifade etti.

Rutte, GlobalEye uçağının balistik ve seyir füzeleri de dahil olmak üzere karmaşık tehditleri tespit etme, izleme ve tanımlama kabiliyetini kanıtlamış bir sisteme sahip olduğuna dikkati çekti.

Bu sistemin ABD'nin katkılarıyla Avrupa ve Kanada tarafından yürütülen bir program olduğuna işaret eden Rutte, "Bu, gerçek bir başarı öyküsüdür. ve yine NATO'da üretilmiştir." dedi.

(Sürecek)