NATO Zirvesi Ankara'da Başlıyor

6 Nisan 1920

1- NATO Ankara Zirvesi

36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara'da düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu ile başlayacak, forumun açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Forumu'na katılacak.

(Ankara/12.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "1. Uluslararası İslam Medeniyeti Forumu"na iştirak edecek.

(Taşkent)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Deniz Balıkları Yetiştiriciliği kapsamında incelemelerde bulunacak, ticaret ve sanayi odasında sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak.

(Muğla/09.30/17.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek, haziran ayı nakit gerçekleşmelerini açıklayacak.

(Ankara/17.30)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Palas'ta Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı işbirliğinde düzenlenecek "Müttefikler Ankara'da" programına katılacak.

(Ankara/08.45)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu, ABD-Belçika, Arjantin-Mısır, İsviçre-Kolombiya maçlarıyla tamamlanacak.

(Seattle/03.00/Atlanta/19.00/Vancouver/23.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları başlayacak.

3- Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/20.00)

4- Wimbledon Tenis Turnuvası'na çeyrek final maçları oynanacak.

(Londra/12.00)

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