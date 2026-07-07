NATO Zirvesi Diyalogları'nın Kapanışı

Türk Atlantik Konseyi (ATA Türkiye) ile Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen "NATO Zirvesi Diyalogları" etkinliği kapsamında kapanış oturumu yapıldı.

Ankara'da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Genç Atlantik Anlaşması Birliği (YATA) Başkanı Francisco Nobre ve ATA Türkiye Genel Sekreteri Emir Abbas Gürbüz kapanış konuşması yaptı.

Nobre, YATA'nın 30 yıl boyunca sivil toplumu, güvenlik ve savunma konularıyla ilgilenen tüm kesimlerle bir araya getirme konusunda derin bir çalışma yürüttüğünü, aynı zamanda bu rolün ötesine geçerek toplumun geneline ulaşmayı başardığını söyledi.

Gençleri eğitmek, yetkinlik kazandırmak ve entegre etmek olmak üzere üç temel hedefe dikkati çeken Nobre, gençlerin yalnızca dinlemek ve öğrenmekle kalmayıp politika ile karar alma süreçlerine aktif katkı sunan aktörler haline gelmesinin hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

Nobre, sivil toplum katılımının bu anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayarak, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Gürbüz de etkinliğin hazırlık süreci ve organizasyonuna ilişkin bilgi vererek, programın yapılmasına katkı sunan tüm paydaşlara ve ortak kuruluşlara teşekkürlerini sundu.