NATO Zirvesi Diyalogları Paneli Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi Diyalogları Paneli Gerçekleşti

07.07.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin NATO'daki rolü ve ortaklık stratejileri üzerine panel düzenlendi.

Türk Atlantik Konseyi (ATA Türkiye) ile Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen "NATO Zirvesi Diyalogları" etkinliği kapsamında, "İstanbul'dan Ankara'ya: İttifakın Asimetrik Sınırından NATO'nun Ortaklık Yapısını Yeniden Düşünmek" başlıklı panel düzenlendi.

Ankara'da TÜSİAD'ın ev sahipliğinde "NATO Zirvesi Diyalogları" etkinliği kapsamında düzenlenen panelde, NATO'nun ortaklık stratejisi İstanbul İşbirliği Girişimi ve Akdeniz Diyaloğu odağında ele alındı.

Türk Atlantik Konseyi ve Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen panelde, Türkiye'nin NATO içindeki özgün konumu ve NATO'nun ortaklık politikalarının daha somut ve uygulanabilir hale getirilmesine yönelik politika önerileri ele alındı.

Uluslararası İlişkiler araştırmacısı Dr. Sitare Nuriye Kurdeş moderatörlüğündeki panele, Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Ünver Noi, İtalyan düşünce kuruluşu CeSPI'nin Türkiye Gözlem Merkezi Bilimsel Direktörü Doç. Dr. Valeria Giannotta, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli düşünce kuruluşu TRENDS Araştırma ve Danışmanlıktan kıdemli araştırmacı Gina Bou Serhal ve Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Dr. Öğretim Üyesi Merve Önenli Güven konuşmacı olarak katıldı.

Noi, 2000'lerin başında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile tam üyelik müzakerelerine başlamaya hazırlandığını hatırlatarak, anayasal reformlar ve uyum paketleriyle dış ve güvenlik politikasını büyük ölçüde AB ile uyumlu hale getirdiğini belirtti.

Öte yandan, ilerleyen süreçte çevre ülkelerdeki değişiklikler nedeniyle Türkiye'nin kendi çıkarlarını ve güvenliğini önceliklendirmeye başladığını hatırlatan Noi, AB'nin diğer ortaklar üzerindeki etkisinin de zamanla değiştiğini kaydetti.

Noi, "AB'ye alternatifin olmadığı 2000'li yıllarla karşılaştırdığımızda, o dönemden sonra büyük güçlerin de Birlik için daha zorlu ve rekabetçi rakipler haline geldiğini gördük." ifadesini kullandı.

Giannotta ise Türkiye ve İtalya arasında "özel bir ortaklık" ya da "özel bir dostluktan" daha fazlası olduğuna işaret ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayanan ortak tarih ve mevcut uygulamalarla şekillendiğini söyledi.

Son zamanlarda İtalya'ya yatırım yapan Türk şirketlerinin sayısının arttığına değinen Giannotta, "İtalya'dan Türkiye'ye yapılan yatırımlar ve uygulamalar, otomotiv sektöründen sanayi gruplarına, lojistikten altyapıya kadar her türlü sektörü kapsamakta ve bu sektörler Türkiye'de halihazırda varlık göstermekte." dedi.

Giannotta, Türkiye ve İtalya savunma işbirliğinin yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve müttefikler arasındaki ortak üretim modellerinin geliştirilmesi bakımından da önemli bir model oluşturduğunun altını çizdi.

ABD/İsrail-İran Savaşı

Serhal, birçok Körfez ülkesi için NATO ile ortaklığın değerinin daha çok siyasi diyalog ve deniz güvenliğine dayandığına işaret ederek, "İran'la son zamanlarda yaşanan bu savaş, NATO-Körfez ortaklıklarının sınırlarını bir ölçüde ortaya koydu." dedi.

Körfez ülkelerinin uzun süredir güvenlik politikalarında ikili savunma anlaşmalarına ve konu bazlı işbirliklerine öncelik verdiğine dikkati çeken Serhal, bölgesel istikrarın ekonomik dönüşüm hedefleri ve yabancı yatırımlar açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Serhal, Körfez ülkelerinin caydırıcılık ve savunmanın yanı sıra güvenlik ortaklıklarını çeşitlendirmeyi sürdürdüğünü aktararak, BAE'nin Güney Kore ile hava savunma sistemlerini de kapsayan yaklaşık 35 milyar dolarlık savunma işbirliği anlaşması imzaladığını hatırlattı.

NATO açısından Körfez bölgesinde de önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu dile getiren Serhal, NATO ile Körfez ülkeleri arasındaki işbirliğinin gelecekte füze ve hava savunması, deniz güvenliği, siber dayanıklılık gibi alanlarda daha işlevsel ve kapasite odaklı bir yapıya dönüşeceğine işaret etti.

Türkiye'nin dünya istihbarat tablosuna katkıda bulunma yeteneği

Güven, iç savaşların zayıf devletlere yol açtığını ve bugünün güvenlik ortamını daha karmaşık hale getirdiğini ifade ederek, bu durumun istihbarat paylaşımının önemini artırdığını söyledi.

Asimetrik tehditler ve hibrit savaşların geleneksel istihbarat toplama yöntemlerini yetersiz bıraktığına işaret eden Güven, "Türkiye özellikle terörle mücadele operasyonları ve savaş sonrası operasyonlar konusunda büyük bir deneyime sahip." dedi.

Güven, Türkiye'nin sadece sert gücü değil, yumuşak gücü de bir strateji olarak kullandığına dikkati çekerek, istihbarat alanında Türkiye'nin diplomasi anlayışının ortaya çıkan tehditlerin henüz ciddi bir sorun haline gelmeden ele alınmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Uluslararası örgütlerde ortak istihbarat anlayışının geliştirilmesinin önemine işaret eden Güven, müttefik ülkelerin tehdit tanımı ve güvenlik öncelikleri konusunda ortak bir kavramsal çerçeve oluşturmasının etkili işbirliği için gerekli olduğunu belirtti.

Güven, "Türkiye de, özellikle erken uyarı sistemlerinin kurulması yoluyla ve bahsettiğim gibi sahaya dayalı istihbarat toplama faaliyetlerinin yanı sıra yumuşak güç teknikleri aracılığıyla, dünya istihbarat tablosuna katkıda bulunma yeteneğine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Türkiye, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Diyalogları Paneli Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu
Mudanya’da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı Mudanya'da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı
Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü yakınları feryat etti Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tunceli’nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı
CHP Batman binasının son hali Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak CHP Batman binasının son hali Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak

19:40
Messi’nin penaltı kabusu devam ediyor
Messi'nin penaltı kabusu devam ediyor
19:33
NATO liderleri şerefine Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
NATO liderleri şerefine Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
19:26
Ankara’da tarihi zirve: Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel NATO’nun ilk gününü aktardı
Ankara'da tarihi zirve: Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel NATO’nun ilk gününü aktardı
19:22
Liderlerin uçakları bir bir Ankara’ya iniyor Önce eşi, sonra kendisi geldi
Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi
18:54
Bozdoğan’da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor
Bozdoğan'da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor
18:42
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 20:01:21. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi Diyalogları Paneli Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.