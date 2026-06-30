NATO Zirvesi için Atlı Polis Devriye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi için Atlı Polis Devriye

NATO Zirvesi için Atlı Polis Devriye
30.06.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi 22 atlı polis, güvenlik tedbirleri kapsamında devriye görevine başladı.

ANKARA'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında 22 atlı polis devriye görevine başladı.

Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında 56 bin emniyet ve jandarma personeli güvenlik görevinde bulunacak. Tedbirler kapsamında Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı 22 atlı polis de başkentin çeşitli noktalarında görev alacak. Görevde kullanılan atlar; eğitimlerini başarıyla tamamlamış, kalabalık ortamlar, yüksek ses ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen, güvenlik hizmetlerinde kullanılan özel eğitimli atlar arasından seçildi. Atlı polisler, özellikle yoğun bölgelerde görünür güvenlik hizmetlerini yerine getirecek. Görev yapan tüm personel, yaka kamerası kullanarak hizmetlerin şeffaf, etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak. Bu kapsamda Kızılay Meydanı'nda 2 atlı polis devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Güvenpark içinde devriye faaliyeti yürüten atlı polislere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, 'Tomris' ve 'Tulpar' isimli atları severek fotoğraf çektirdi. Polis ekiplerinin, NATO Zirvesi süresince kent genelindeki güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız sürecek. Kızılay'da esnaf Havin Pınar Koçtur, "Eskiye gittim, çok mutlu oldum. Yurt dışına gittiğimde, bazı noktalarda gördüm. Burada görmek beni ayrıca heyecanlandırdı. Keşke sürekli yollarda olsa" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Güvenpark, Güvenlik, Politika, Kızılay, Güncel, Ankara, Polis, Yaşam, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi için Atlı Polis Devriye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:25:00. #.0.5#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi için Atlı Polis Devriye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.