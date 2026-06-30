NATO Zirvesi için Atlı Polis Devriye

ANKARA'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında 22 atlı polis devriye görevine başladı.

Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında 56 bin emniyet ve jandarma personeli güvenlik görevinde bulunacak. Tedbirler kapsamında Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı 22 atlı polis de başkentin çeşitli noktalarında görev alacak. Görevde kullanılan atlar; eğitimlerini başarıyla tamamlamış, kalabalık ortamlar, yüksek ses ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen, güvenlik hizmetlerinde kullanılan özel eğitimli atlar arasından seçildi. Atlı polisler, özellikle yoğun bölgelerde görünür güvenlik hizmetlerini yerine getirecek. Görev yapan tüm personel, yaka kamerası kullanarak hizmetlerin şeffaf, etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak. Bu kapsamda Kızılay Meydanı'nda 2 atlı polis devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Güvenpark içinde devriye faaliyeti yürüten atlı polislere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, 'Tomris' ve 'Tulpar' isimli atları severek fotoğraf çektirdi. Polis ekiplerinin, NATO Zirvesi süresince kent genelindeki güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız sürecek. Kızılay'da esnaf Havin Pınar Koçtur, "Eskiye gittim, çok mutlu oldum. Yurt dışına gittiğimde, bazı noktalarda gördüm. Burada görmek beni ayrıca heyecanlandırdı. Keşke sürekli yollarda olsa" dedi.