NATO Zirvesi için Bilgilendirme Toplantısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin olarak İttifak'a üye ülkelerin Türkiye'de mukim büyükelçilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Gümrükçü'nün Zirve'ye ilişkin olarak İttifak'a üye ülkelerin Türkiye'de mukim büyükelçilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.
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