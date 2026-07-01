NATO Zirvesi için Güvenlik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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NATO Zirvesi için Güvenlik Denetimleri Artırıldı

NATO Zirvesi için Güvenlik Denetimleri Artırıldı
01.07.2026 12:00
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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi Konya-Ankara yolunda denetimler sıklaştırıldı, kimlik kontrolleri yapılıyor.

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Konya-Ankara kara yolunda denetimler sıklaştırıldı.

Konya-Ankara kara yolu Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında, rutin trafik denetimlerine ek ilave güvenlik tedbirleri alındı.

Güvenlik güçleri, uygulama noktasında kimlik kontrollerinin yanı sıra bazı araçlarda da detaylı incelemelerde bulunuyor.

Ankara'ya yönünde denetimlerin zirve süresince aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi için Güvenlik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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