Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Konya-Ankara kara yolunda denetimler sıklaştırıldı.
Konya-Ankara kara yolu Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında, rutin trafik denetimlerine ek ilave güvenlik tedbirleri alındı.
Güvenlik güçleri, uygulama noktasında kimlik kontrollerinin yanı sıra bazı araçlarda da detaylı incelemelerde bulunuyor.
Ankara'ya yönünde denetimlerin zirve süresince aralıksız devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › NATO Zirvesi için Güvenlik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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