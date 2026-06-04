NATO Zirvesi için İdari İzin ve Tedbirler - Son Dakika
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NATO Zirvesi için İdari İzin ve Tedbirler

04.06.2026 20:44
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Ankara'da 36. NATO Zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da kamu etkinlikleri durdurulacak.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle alınacak tedbirleri duyurdu. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de bazı kamu personeli 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak.

Ankara Valiliği, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kentte uygulanacak idari izin ve etkinlik tedbirlerine ilişkin yazı yayımladı.

Valilik yazısına göre, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırlarında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden, zirvede görevli olanlar ve kritik hizmet alanlarında çalışanlar dışındakiler idari izinli sayılacak.

Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zorunluluk bulunan alanlarda görev yapan personel ise idari izin kapsamında olmayacak ve görevine devam edecek.

Kamu kurumlarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesini sağlayacak yeterli personel bulundurulacak. Birim amirleri, kurumlarının hizmet hassasiyetine göre gerekli tedbirleri alacak.

6-12 TEMMUZ ARASINDA KAMUYA AÇIK ETKİNLİKLER DURDURULDU

Valilik, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00 ile 12 Temmuz Pazar günü saat 24.00 arasında kamu kurumları, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.

Ayrıca zirve kapsamında güvenlik birimlerince belirlenecek geliş-gidiş güzergahlarında, misafirlerin konakladığı oteller bölgesi ve çevresinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nin bulunduğu bölgelerde trafiği aksatacak, toplu geliş-gidişlere ve toplanmalara neden olacak etkinliklere izin verilmeyecek.

Hassas bölgeler dışında kalan düğün ve benzeri etkinliklerin yasak kapsamında olmadığı, hassas bölgeler içinde kalan etkinliklerin ise ilgili ilçe kaymakamlığının iznine tabi olacağı belirtildi.

Valilik, zirve süresince ihtiyaç duyulacak destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanmasını, uygulamada aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların mağdur edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Kaynak: ANKA

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