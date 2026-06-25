NATO Zirvesi'nde Akreditasyon Tepkisi

(ANKARA) - Diplomasi Muhabirleri Derneği'nden yapılan açıklamada, "NATO'nun kurucu anlaşmasında yer alan 'demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü' ilkelerinin bu zirvede çiğnenmesi kabul edilemez bir çelişkidir. Bu nedenle çok sayıda meslektaşımızın akreditasyon başvurularının gerekçesiz olarak reddedilmesini kınıyoruz" denildi. Açıklamanın İngilizce versiyonu, Derneğin sosyal medya hesabından, NATO, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve NATO Sözcüsü Allison Hart etiketlenerek paylaşıldı.

Diplomasi Muhabirleri Derneği'nden, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ni takip etmek üzere başvuruda bulunan bazı medya kuruluşlarının akreditasyon taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Zirve'nin Türkiye için önemine dikkat çekilerek, "Ne var ki, bu zirveyi takip etmek isteyen çok sayıda gazeteci ve medya kuruluşunun akreditasyon talebi, gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiştir. Her ne kadar Ankara'da bazı yetkililer NATO'yu adres gösterse de üzülerek gördüğümüz gerçek şudur: Verilen kararlar, biz gazetecilerin haber verme görevini ve halkın haber alma hakkını engeller boyuta gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

"BASININ YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ GURURLA DİLE GETİRİLİRKEN, BAŞVURULARIN GEREKÇESİZ REDDEDİLMESİ ÇELİŞKİ"

Türkiye'nin ev sahibi ülke olarak kendi medyası lehine katılımı artırmasının, bu zirvenin organizasyonunda görev alan tüm kurum ve kuruluşların görevi olduğu belirten açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetkililer, NATO Zirvesi'ne yönelik basının yoğun ilgi gösterdiğini memnuniyetle ve gururla dile getirirken çok sayıda gazetecinin herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin başvurularının reddedilmesi ciddi bir çelişkidir. Cumhurbaşkanlığı etkinliklerine yönelik uygulanan akreditasyon kısıtlaması bu zirvede de sürdürülmüş ve uluslararası bir platforma taşınmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen basın kartları dahi NATO Zirvesi akreditasyonu için yeterli görülmemiş, Türk medyasının belirli bir kısmı zirveden uzak tutulmuştur."

Basın özgürlüğü, şeffaflık ve kamuoyunun bilgilenme hakkı, yalnızca barışçıl dönemlerin lüksü değil, her koşulda korunması gereken temel değerlerdir. NATO'nun kurucu anlaşmasında yer alan 'demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü' ilkelerinin bu zirvede çiğnenmesi kabul edilemez bir çelişkidir. Bu nedenle çok sayıda meslektaşımızın akreditasyon başvurularının gerekçesiz olarak reddedilmesini kınıyoruz. Basına yönelik her türlü ayrımcı uygulamayı kamuoyunun ve uluslararası meslek kuruluşlarının dikkatine sunarız."

Ayrıca, açıklamanın İngilizce versiyonu, Derneğin resmi sosyal medya hesabından NATO, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve NATO Sözcüsü Allison Hart etiketlenerek paylaşıldı.