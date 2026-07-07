NATO Zirvesi'nde Askeri Sanayi Paneli - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Askeri Sanayi Paneli

07.07.2026 17:10
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NATO zirvesinde askeri sanayi ve savaş alanı üzerindeki etkileri ele alındı. Uzmanlar önemli görüşler sundu.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, "Askeri Bir Değişken Olarak Sanayi: Yarının Savaş Alanına Hazır Bir İttifak" paneli yapıldı.

ATO Congresium'da Savunma Sanayii Forumu kapsamında düzenlenen, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IAI) Direktörü Nathalie Tocci moderatörlüğündeki "Askeri Bir Değişken Olarak Sanayi: Yarının Savaş Alanına Hazır Bir İttifak" adlı panele Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Amiral Pierre Vandier ve NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone konuşmacı olarak katıldı.

Grynkewich, burada yaptığı konuşmada, dünya çapında aynı anda ya da birbirine çok yakın zamanlarda çatışma çıkma riskinin uzun zamandır hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu belirterek, "Bu durum, elimizdeki stok kapasitesi gözönüne alındığında, askeri etki yaratma kabiliyetimiz üzerinde muazzam bir baskı oluşturacak." dedi.

Bu kapasiteyi oluşturmak ve söz konusu etkileri sağlayabilmek açısından sanayinin rolünün önemli olduğuna dikkati çeken Grynkewich, "Eş zamanlı çatışmalar ve kısıtlı mühimmat stokları söz konusu olduğunda karşılaşılan zorluk, çatışmaların çok daha uzun sürme olasılığının artmasıdır." diye konuştu.

Grynkewich, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalardan çıkarılan en önemli derslerden birinin ordular ile sanayi tabanı arasında çok sıkı bir ilişki kurulması gerektiği olduğuna dikkati çekerek, böylece cephedeki savaş alanı gereksinimlerinin ne olduğu konusunda hızlı görüşmeler yapılabileceğini belirtti.

"Savaşın doğası hızla değişiyor"

Vandier ise savaşların doğasının hızla değiştiğini, bunun geçmişte olduğu gibi bugün de yeni teknolojilerle şekillendiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafların hızla uyum sağladığını vurgulayan Vandier, "dijital bir ülke" olarak nitelendirdiği Ukrayna'nın uzay teknolojileri dahil çeşitli alanlarda birçok ülkenin önüne geçtiğini aktardı.

Vandier, bugün hedef tespitinde düşük maliyetli ve çok sayıda keşif amaçlı insansız hava aracına ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, bu kabiliyetlerin silahlı kuvvetlere entegre edilmesinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

"Sektör, bu ortak çabada yer almalı"

Amiral Dragone de savunma alanındaki israfın önlenmesine büyük önem verildiğinin altını çizdi.

Birbirleriyle uyumlu çalışmayan çok sayıda farklı sistem ve platformun kullanılmasının, hazırlık seviyesinin önüne prestij kaygılarının geçmesinin ve platformlar hizmete girerken mühimmat ile lojistik destek unsurlarının gecikmesinin israfın başlıca örnekleri olduğunu dile getiren Dragone, bu sorunların hem NATO hem de savunma sanayisi tarafından dikkate alınması gerektiğini anlattı.

Dragone, hükümetlerin veya genelkurmay başkanlarının değişebileceğini, ancak tehditlerin varlığını sürdürdüğünü ifade ederek, savunma harcamalarına ilişkin taahhüdün geçici bir hedef değil, tarafsız bir askeri tavsiye olduğunu belirtti.

Caydırıcılığın ancak bu konuda birlikte çalışmayla inşa edilebileceğini vurgulayan Dragone, sektörün bu ortak çabada yer alması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Askeri Sanayi Paneli - Son Dakika

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