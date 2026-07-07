NATO Zirvesi'nde Güvenlik Bankası Kuruluyor - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Güvenlik Bankası Kuruluyor

07.07.2026 18:45
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8 NATO ülkesi, Ukrayna ile birlikte Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası kurma niyetini açıkladı.

(ANKARA) - Kanada ve Türkiye'nin aralarında bulunduğu 8 NATO üyesi ülke ile Ukrayna, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında " Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası" kurulmasına yönelik ortak niyet açıklamasında bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, sosyal medya hesabından 8 NATO üyesi ülkenin ve bir ortak ülkenin iş birliğinde Güvenlik ve Direnç Bankası girişimine ilişkin Kanada Başbakanlığı'nın açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Biz, Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya, Türkiye ve Ukrayna liderleri olarak, bugün Ankara'daki NATO Zirvesi'nde bir araya gelerek Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası'nı (Banka) kurma niyetimizi açıklıyoruz."

Müttefikler savunma sektörüne yatırımlarını artırırken, endüstri kapasitelerini genişletirken ve kritik ekipmanların üretimini hızlandırırken, savunma, güvenlik ve dayanıklılık önceliklerimizi gerçekleştirmek için büyük ölçekli kamu ve özel sermayeyi harekete geçirme ihtiyacının farkındayız. Bankayı kurmak için birlikte çalışma konusundaki ortak kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Montreal'de anlaşma maddelerinin başarılı bir şekilde müzakere edilmesi, birlikte ilerlememiz için gerekli adımı atmış olmamızı sağlamıştır.

Sağlam bir kredi tabanı üzerine kurulu olan Banka, üye ülkelerde sermayeye erişimi genişletmeyi, finansman maliyetlerini düşürmeyi ve sanayi kapasitesinin genişlemesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bankanın, savunma üretimini artırmayı hedefleyen diğer ulusal ve çok taraflı araçları tamamlamayı amaçladığını, ancak bunların aynısını tekrarlamayı amaçlamadığını vurgulamak isteriz. Mevcut jeopolitik bağlamın gerektirdiği hızda Bankanın kurulmasını ilerletmek için gerekli liderliği sağlamaya kararlıyız, böylece Banka 2027 gibi erken bir tarihte faaliyete başlayabilir."

Carney de paylaşımında, "Kanada, yeni Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası'nı kurma girişimini üstleniyor. Bu, oyunun kurallarını değiştirecek yeni bir kurum olup, ülkelere kolektif savunma ve güvenliğimizin finansmanına katılmak için daha fazla özel sermayeyi daha hızlı seferber etmelerine ve devreye sokmalarına olanak tanıyacak. Bugün, NATO Zirvesi'nde, sekiz müttefikimiz ve ortağımız daha, Banka'yı kurmak için bize katılmayı teyit etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Güvenlik Bankası Kuruluyor - Son Dakika

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