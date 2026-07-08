NATO Zirvesi'nde Polonya'nın Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi'nde Polonya'nın Mesajı

08.07.2026 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, NATO'nun güçlü ve birleşik kalacağını vurguladı, Rusya'ya dikkat çekti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından NATO'nun "birlik içinde, güçlü ve kendi değerlerini savunma konusunda kararlı" olduğunu söyledi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Nawrocki, 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, müttefik liderlerin konuşmalarının NATO'nun uluslararası meydan okumalara yanıt vermeye hazır olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Nawrocki, NATO'nun "birlik içinde, güçlü ve kendi değerlerini savunma konusunda kararlı" olduğunu vurguladı.

Zirveye katılan liderlerin Rusya'yı NATO için temel ve uzun vadeli tehdit olarak değerlendirdiğini kaydeden Nawrocki, Rusya'nın yalnızca Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle değil, aynı zamanda Polonya ile Orta ve Doğu Avrupa'nın güvenliği açısından da tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Nawrocki ayrıca NATO içindeki transatlantik bağların önemine dikkati çekerek, ABD'nin Polonya'nın stratejik müttefiki olduğunu vurguladı.

Zirvenin Avrupa ile ABD arasındaki işbirliğinin kalıcılığını teyit ettiğini belirten Nawrocki, "Avrupa-Atlantik bağının bugün çok iyi bir seviyede olduğu kanaatiyle zirveden ayrılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nawrocki, bunun hem ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması hem de diğer müttefiklerin açıklamalarıyla ortaya konulduğunu sözlerine ekledi.

Nawrocki zirve kapsamında Zelenskiy ile görüştü

Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiklerine değinen Nawrocki, görüşmede iki ülke arasındaki tarihi meselelerde ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Nawrocki, Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) ve Volhynia katliamının Polonya açısından "müzakereye açık olmayan" konular olduğuna işaret etti.

Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin her zamanki gibi yapıcı geçtiğini, tarafların görüşmede kendi tutumlarını teyit ettiğini aktaran Nawrocki, UPA konusundaki Polonya'nın yaklaşımını yinelediğini, ayrıca gelecekte iki ülke arasındaki işbirliğinin nasıl şekillendirilmesi gerektiğini de ele aldıklarını vurguladı.

Polonya-Ukrayna ilişkileri gerildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı savaşan askeri birliğe "UPA Kahramanları" onursal ünvanını vermesi, Polonya'da tepkiyle karşılanmıştı.

Polonya, UPA'yı İkinci Dünya Savaşı sırasında on binlerce Polonyalının öldürülmesinden sorumlu tutuyor.

Bu gelişme üzerine iki ülke ilişkileri gerilmiş, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Zelenskiy'e 2023'te takdim edilen en yüksek devlet nişanı "Beyaz Kartal"ın geri alınmasına karar verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Savunma, Polonya, Güncel, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Polonya'nın Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı
NATO Zirvesi’nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland’ı istedi NATO Zirvesi'nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland'ı istedi
İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil çarptı: 2 ölü Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü
Netanyahu: Türkiye’ye F-35 satışı Orta Doğu’da güç dengesini yok eder Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder

22:32
Yeditepe Üniversitesi’nde skandal Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
22:24
Meloni’den Trump ile yaşanan “Uzaklaştırma“ krizine yanıt: Pişman değilim
Meloni'den Trump ile yaşanan "Uzaklaştırma" krizine yanıt: Pişman değilim
21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
20:17
Netanyahu ve Miçotakis’in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yanıt
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 22:53:01. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nde Polonya'nın Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.