NATO Zirvesi'nde Stratejik Hedefler - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Stratejik Hedefler

07.07.2026 09:06
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Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara Zirvesi'nin NATO için yol gösterici olacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Ankara Zirvesi, İttifak'ın yapılarını karşı karşıya olduğu dünyaya uyumlu hale getirmesinde yol gösterici olacaktır. Türkiye'nin hedefi açıktır; daha tutarlı, daha yetenekli ve daha dayanıklı bir İttifak." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ankara'da sahne hazır. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bu önemli anda NATO üyelerini ağırlamaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da alınacak kararların sadece acil sorunları ele almakla kalmayıp, aynı zamanda gelecek yıllara yönelik Avrupa-Atlantik güvenlik ortamını da şekillendireceğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Kolektif savunma, NATO'nun özünü oluşturmaya devam ediyor; ancak stratejik ortam değişiyor. Tehditler çok alanlı, daha hızlı ve daha karmaşık hale geldi. Geleneksel ölçütler artık bu gerçeği yansıtmıyor. Artık önemli olan sonuçlardır: konuşlandırılabilir yetenek, sanayi kapasitesi ve operasyonel hazırlık. Avrupa'nın daha güçlü bir katkı sağlaması hayati önem taşıyor; ancak savunma-sanayi işbirliğine getirilen kısıtlamalar verimliliği zayıflatıyor ve müdahaleyi yavaşlatıyor. Bu kısıtlamalar stratejik bir yük haline gelmiştir. Avrupa savunma girişimleri, tüm NATO müttefiklerini tam olarak kapsayan nitelikte olmalıdır. Asıl mesele sadece nasıl tepki vereceğimiz değil, aynı zamanda işbirliğini günümüzün gerçeklerini yansıtacak şekilde nasıl organize edeceğimizdir. Ankara Zirvesi, İttifak'ın yapılarını karşı karşıya olduğu dünyaya uyumlu hale getirmesinde yol gösterici olacaktır. Türkiye'nin hedefi açıktır; daha tutarlı, daha yetenekli ve daha dayanıklı bir İttifak."

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Stratejik Hedefler - Son Dakika

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