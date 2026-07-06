NATO Zirvesi Öncesi Gazeteci Gözaltıları - Son Dakika
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NATO Zirvesi Öncesi Gazeteci Gözaltıları

06.07.2026 13:10
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Gazeteciler Cemiyeti, NATO Zirvesi öncesi gazeteci gözaltılarını eleştirerek basın özgürlüğüne vurgu yaptı.

(ANAKRA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde aralarında T24 Editörü Buse Söğütlü ve Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu'nun da bulunduğu gazetecilerin gözaltına alınmasına ve RTÜK'ün yayıncılara yönelik uyarılarına tepki gösterdi. Gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesinin toplumun haber alma hakkını gasp ettiğini vurgulayan Bilgin, NATO'yu eleştirmenin, zirveyi protesto etmenin ve haber yapmanın demokratik bir hak olduğunu belirterek, "Gazeteciler hedef gösterilemez, haber suç sayılamaz" diyerek, meslektaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, kurumun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde yaşanan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin, "Gazeteciler hedef gösterilemez, haber suç sayılamaz" dedi.

Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde yaşanan gözaltı ve tutuklamalar, basın ve ifade özgürlüğü açısından ciddi kaygılar yaratmaktadır. Zirveyi takip eden, takip etmeyi planlayan ya da zirveyle hiçbir ilgisi bulunmayan gazetecilerin dahi gözaltına alınması, gazetecilik faaliyetinin kriminalize edilmesine yönelik tehlikeli bir eğilimin göstergesidir."

Son olarak T24 Dış Haberler Editörü Buse Söğütlü ile Oda TV editörü Ceren Erdoğdu gözaltına alındı. Gazetecilerin mesleki faaliyetleri ya da haber kaynakları gerekçe gösterilerek örgütsel suçlamalarla karşı karşıya bırakılması, yalnızca meslektaşlarımızın haklarını değil toplumun haber alma hakkını da hedef almaktadır. Gazetecilik suç değildir. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, gazeteciliği suç gibi göstermeye yönelik uygulamalara son verilmelidir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun NATO Zirvesi yayınlarına ilişkin yaptığı son açıklama da kabul edilemez niteliktedir. Yayınların 'zirvenin ehemmiyetine uygun bir titizlikle' izlendiğinin özellikle vurgulanması, bağımsız yayıncılık üzerinde baskı kurmaya yönelik bir uyarı olarak algılanmaktadır. RTÜK'ün görevi yayın kuruluşlarını tehdit etmek ya da gazeteciler üzerinde caydırıcı bir etki yaratmak değildir. Kurumun anayasal ve yasal sınırlar içerisinde hareket etmesi demokratik hukuk devletinin gereğidir.

Unutulmamalıdır ki NATO'yu eleştirmek de NATO Zirvesi'ni protesto etmek de zirveyle ilgili haber yapmak da demokratik toplum düzeninde güvence altındaki temel hak ve özgürlüklerin kullanımından ibarettir. Hiçbir gazeteci haber yaptığı için gözaltına alınamaz, hiçbir yayın kuruluşu haberleri nedeniyle baskı altına alınamaz.

Gazetecilere yönelik gözaltı ve baskı uygulamalarına son verilmesini, meslektaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmasını ve basın özgürlüğüne yönelik her türlü müdahaleden vazgeçilmesini bir kez daha çağrıyla kamuoyunun dikkatine sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Öncesi Gazeteci Gözaltıları - Son Dakika

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