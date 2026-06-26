NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Kontrolleri - Son Dakika
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NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Kontrolleri

NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Kontrolleri
26.06.2026 23:56
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Ankara Emniyet Müdürü Yüksek, NATO Zirvesi öncesi Yenimahalle ve Keçiören'de güvenlik önlemlerini denetledi.

ANKARA İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 36'ncı NATO Zirvesi öncesi Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde alınan önlemleri ve polis kontrol noktalarını inceledi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Zirvesi kapsamında Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde polis timleri, trafik, özel harekat, terörle mücadele ve narkotik ekipleri tarafından 'Turkuaz' uygulaması gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek uygulamaları ve alınan önlemleri yerinde denetledi. Yüksek, polis ekipleri tarafından kurulan kontrol noktalarını ziyaret ederek, bilgi aldı. Cadde üzerinde yürüyerek incelemelerde bulunan Yüksek'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Yüksek, kendisine anlatılar problemleri dinledi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Yüksek, 'Başkentin huzuru Türkiye'nin huzurudur' notu ile vatandaşların huzuru için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Ankara, Nato, Son Dakika

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