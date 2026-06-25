NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Önlemleri

(ANKARA) - Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde başkent genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Eylem ve gösteriler 13 gün süreyle yasaklanırken, bazı kamu çalışanlarına idari izin verildi, drone uçuşları durduruldu ve kent genelinde geniş çaplı trafik kısıtlamaları uygulanmaya başlandı.

Türkiye'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara'da kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlandı. Başkentte çok sayıda cadde ve bulvarın trafiğe kapatılması planlanırken, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden drone uçuşlarına kadar birçok alanda geçici kısıtlamalar getirildi.

Ankara Valiliği, zirve güvenliği kapsamında 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve broşür dağıtımı faaliyetlerini yasakladı. Valilik ayrıca özel izin dışında tüm insansız hava aracı (drone) uçuşlarının da durdurulduğunu açıkladı.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİİZİN

Zirvenin yaratacağı güvenlik ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan çok sayıda kamu personelinin 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacağı bildirildi. Güvenlik, sağlık ve zorunlu kamu hizmetlerinde görev yapan personel ise uygulama dışında tutulacak. Ayrıca konser, festival, mezuniyet töreni, panel ve benzeri toplu etkinlikler de askıya alındı.

KIRMIZI BÖLGELER OLUŞTURULDU

Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ATO Congresium, liderlerin konaklayacağı oteller ve havaalanı güzergahları çevresinde "kırmızı alan" uygulamasına geçildi. Yetkisiz araç ve kişilerin girişinin sınırlandırılacağı bu bölgelerde geniş güvenlik koridorları oluşturuldu. Başta Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Söğütözü Caddesi, Beştepe Caddesi, İnönü Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Mevlana Bulvarı olmak üzere çok sayıda ana arterin zirve süresince sivil trafiğe kapatılması planlanıyor.

70 BİN GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

Zirve boyunca yaklaşık 70 bin güvenlik personeli görev yapacak. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının yanı sıra helikopterler ve insansız hava araçlarıyla 24 saat izleme yapılması planlanıyor. Ankara'da 3 Temmuz'da geniş kapsamlı bir güvenlik tatbikatı da gerçekleştirilecek.

YOL GÜZERGAHLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Zirve öncesinde Esenboğa Havalimanı ile kent merkezi arasındaki güzergahlarda asfalt yenileme, çevre düzenleme ve güvenlik altyapısı çalışmaları hızlandırıldı. Protokol güzergahlarında bazı bina cephelerinin yenilendiği ve güvenlik bariyerleri yerleştirildiği bildirildi. Yetkililer, başkentte zirve günlerinde yaklaşık 20 ila 25 bin yabancı konuk ve görevlinin bulunmasının beklendiğini belirtiyor.

ANKARA'DA 209 GÖZALTI

NATO Zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 241 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. Savcılık, operasyonların IŞİD ve çeşitli sol örgütlere yönelik olduğunu açıkladı. Hak örgütleri ise gözaltına alınanlar arasında gazeteciler, avukatlar, akademisyenler ve aktivistlerin de bulunduğunu belirterek operasyonlara tepki gösterdi.

HASTANELERDE 20 DAKİKALIK MUAYENE UYGULAMASI TARTIŞMASI

Ankara Tabip Odası, başkentte bazı devlet hastanelerinde muayene sürelerinin beş ila on dakikadan 20 dakikaya çıkarıldığını açıkladı. Oda yönetimi, düzenlemenin 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde hastanelerdeki yoğunluğu azaltmayı amaçladığını ifade ederken Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) ise birçok branş için muayene süreleri halen 10 dakika olarak görünüyor.

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra ittifak üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey yetkililerin katılması bekleniyor. Zirve, Türkiye'nin 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra ev sahipliği yaptığı ikinci NATO liderler zirvesi olacak.