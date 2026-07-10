NATO Ankara Zirvesi: Türkiye'nin yükselen statüsü vurgulandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Ankara Zirvesi'ne katılan İngiltere Savunma Bakanlığından eski Devlet Bakanı Tobias Ellwood, zirvenin "Türkiye'nin yükselen statüsünü gösterdiğini" söyledi.

Savunma Bakanlığındaki vazifesinin yanı sıra daha önce İngiltere Dışişleri Bakanlığının Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak da görev yapan Ellwood, Ankara Zirvesi'nin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ellwood, zirveye ev sahipliği yapması dolayısıyla Türkiye'yi tebrik ederek organizasyonun başarılı şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Zirveye katılanların çok iyi karşılandıklarını ifade eden Ellwood, "Türkiye'nin yükselen statüsünü ve buranın çok yetkin, bulunması çok keyifli bir yer olduğunu insanlara göstermesi açısından iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ellwood, NATO açısından bakıldığında İttifak'ın bazı temel sınamalarla karşı karşıya bulunduğuna işaret ederek, NATO'nun işlevinin ne olduğu sorusunun yeniden gündeme geldiğini söyledi.

NATO'nun esasen bir devlete karşı konvansiyonel savaşa karşı koymak amacıyla tasarlandığını dile getiren Ellwood, "Bu, oldukça anlaşılır bir durumdu ancak bugün siber saldırılar söz konusu olduğunda bunun NATO'nun 5. maddesini nasıl etkileyeceği, uzay saldırıları olduğunda bunun NATO ittifakını nasıl etkileyeceği soruları ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin uzay alanında nasıl işbirliği yapacaklarının da önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Ellwood, "Herkes, kendi yolunda ilerliyor. Bu nedenle savaşın gelişimi, NATO'yu, NATO'nun ilkelerini ve İttifak'ın caydırıcı güç olarak nasıl işlediğini zorluyor." dedi.

Ellwood, Türkiye'nin NATO içinde önemli role sahip olduğunun altını çizerek, ülkenin çoğu zaman İttifak'ın güney kanadı olarak görüldüğünü söyledi.

NATO'nun ittifak olarak gelecekte ne yapacağı sorusunun önemli olduğunu vurgulayan Ellwood, "Türkiye'nin oynayacağı bir rol olduğunu düşünüyorum ancak bu geleceğe dönük bir tartışma." diye konuştu.

"Trump, Erdoğan'a saygı duyuyor"

Ellwood, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkinin "dikkat çekici" olduğunu vurgulayarak, bu ilişkiden daha fazla yararlanılıp yararlanılamayacağı sorusunun önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı "daha iyi bir noktaya yönlendirmeye yardımcı olabileceği" değerlendirmesinde bulunan Ellwood, Trump'ın zaman zaman İttifak içinde "bozucu" etki yaratan ifadeler kullandığını ve adımlar attığını savundu.

Eski Bakan Ellwood, "Bence Erdoğan, Trump üzerinde sessiz şekilde etkili olabilir çünkü Trump ona saygı duyuyor. Kral 3. Charles da aynı şekilde (Trump'a) saygı duyuyor. Onların (Erdoğan ile Trump'ın) arasında dikkat çekici bir ilişki var." ifadelerini kullandı.

"Türkiye tebrik edilmeli"

Ellwood, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Savunma Sanayisi Forumu'nun da düzenlendiğini hatırlatarak, Türkiye'nin dronlar ve benzeri alanlarda geldiği noktanın sergilendiğini belirtti.

Türkiye'nin bu alanda ilerleme kaydettiğini ifade eden Ellwood, "Türkiye tebrik edilmeli. Gerçekten büyük ilerleme kaydettiniz." dedi.

Ellwood, bundan sonraki temel sorunun Türkiye'nin savunma sistemlerinin diğer NATO ülkeleriyle ortak kullanım ve birlikte çalışabilirlik açısından nasıl uyumlu hale getirileceği olduğunu sözlerine ekledi.