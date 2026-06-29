NATO Zirvesinde Avrupa'nın Savunma Sorumluluğu Vurgulandı - Son Dakika
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NATO Zirvesinde Avrupa'nın Savunma Sorumluluğu Vurgulandı

29.06.2026 11:29
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Çekya ve Danimarka başkanları, NATO'nun gücünü artırmak için Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması çağrısında bulundu.

Çekya ve Danimarka parlamento başkanları, Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesi, savunma harcamalarının artırılması ve NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi çağrılarında bulundu.

Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Tomio Okamura ve Danimarka Meclisi Başkanı Soren Gade, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nde konuştu.

Çekya Senato Başkanı Vystrcil, burada yaptığı konuşmada, NATO üyesi her ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunmaya ayırmasının bir sorumluluk olduğunu söyleyerek, "Avrupa, NATO savunması hususunda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir zira daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir NATO demektir." dedi.

Çekya vatandaşlarının yüzde 82'sinin ülkesinin NATO üyeliğini desteklediğini ve yüzde 62'sinin de yıllık savunma harcamalarının en az yüzde 2 seviyesinde olmasını savunduğunu belirten Vystrcil, "Sorumluluk ve daha fazla bütünlük, bugün ortak hedefimiz işte bu olmalıdır." diye konuştu.

Vystrcil, NATO'nun geleceğinin müttefikler arasındaki birlik, taahhütlerin yerine getirilmesi ve Avrupa'nın kolektif savunmaya daha fazla destek vermesi temellerine dayandığının altını çizerek, "İstanbul'dan tek bir mesaj vereceksek, bu mesaj şudur: Özgürlüğümüzü ve demokrasimizi savunmak söz konusu olduğunda, hepimiz omuz omuza duruyoruz." ifadesini kullandı.

"Kriz ortaya çıkmadan önce hazırlıklı olmak lazım, sonra değil"

Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Okamura, dünyanın halihazırda çok istikrarsız olduğuna dikkati çekerek, "Barış zamanında savunmayı güçlendirmek kısıtlı kalabiliyor ama bir kriz ortaya çıkmadan önce hazırlıklı olmak lazım, sonra değil. Her ülkenin topraklarını, vatandaşlarını, sınırlarını ve yaşam tarzını müdafaa etmek hem hakkı hem görevidir." şeklinde konuştu.

Egemenliğin korunmasının savunma harcamalarının güçlendirilmesiyle desteklenmesi gerektiğini belirten Okamura, mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

"NATO, tarihin en güçlü ve en başarılı ittifakı olmaya devam ediyor"

Danimarka Meclisi Başkanı Gade, Avrupa-Atlantik güvenliğinin çok daha karışık hale geldiğine işaret ederek, NATO'nun güçlü tutulabilmesinin ve bundan sonra da müdahale gücünün olmasının önemini vurguladı.

Yaklaşık 5 yıldır devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesinin herkesin çıkarına olacağını ifade eden Gade, "Eski bir Savunma Bakanı olarak, NATO'nun ne kadar büyük bir baskıya maruz kaldığını bizzat gördüm ancak NATO, tarihin en güçlü ve en başarılı ittifakı olmaya devam ediyor. Bunun nedeni, NATO'nun sadece askeri bir ittifak değil, aynı zamanda ortak demokratik değerlere dayanan siyasi bir ittifak olmasıdır." dedi.

Gade, NATO'nun uluslararası baskıya maruz kaldığı bu dönemde birlik olmanın çok daha önemli hale geldiğini belirterek, "Uluslararası güvenlik durumu büyük bir baskı altında olsa da NATO'nun önümüzdeki zorluklarla başa çıkmak için gerekli donanıma sahip olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Politika, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesinde Avrupa'nın Savunma Sorumluluğu Vurgulandı - Son Dakika

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