Navaz Şerif, PML-N Genel Başkanlığına seçildi - Son Dakika
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Navaz Şerif, PML-N Genel Başkanlığına seçildi

Navaz Şerif, PML-N Genel Başkanlığına seçildi

Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif, yolsuzluk davaları nedeniyle 2017'de ayrıldığı PML-N Genel Başkanlığına yeniden seçildi. Şerif, 7 yıl sonra ülkedeki en önemli partilerden biri olan PML-N'nin başına geçti. Panama Belgeleri skandalında adı geçen Şerif, tedavi için İngiltere'ye gitmiş ve davalara ilişkin geçici kefalet verilmesi üzerine ülkesine dönmüştü.

28.05.2024 18:19
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Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif, Müslüman Ligi-Navaz Partisi (PML-N) Genel Başkanlığına seçildi.

Yolsuzluk davaları nedeniyle 2017'de PML-N Genel Başkanlığı görevinden ayrılan eski Başbakan Şerif, parti liderliğini yeniden üstlendi.

Pakistan'da daha önce 3 kez başbakanlık görevinde bulunan Şerif, 7 yıl sonra ülkedeki en önemli partilerinden PML-N'nin başına geçti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, parti liderliğini abisi Navaz Şerif'in üstlenmesi için 13 Mayıs'ta görevinden istifa etmişti.

Navaz Şerif, Londra'da 4 yıl kaldıktan sonra ülkesine döndü

Panama'da bulunan offshore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Navaz Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince başbakanlık görevinden alınmıştı.

Hakkındaki tutuklu yargılama kararı sonrası 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden Navaz Şerif, Ekim 2023'te hakkındaki davalara ilişkin geçici kefalet verilmesi ve gözaltı kararının askıya alınması üzerine Londra'dan ülkesine dönmüştü.

Kaynak: AA

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